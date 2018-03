Un mort en un accident frontal entre un turisme i un camió a la C-55 al Bages

ÚLTIMA HORA Es confirma que a l'accident de la #C55 a #Callus hi ha mort una persona, el conductor del cotxe que ha xocat contra un camió. pic.twitter.com/CM5DAN6d4r — SER Ràdio Manresa (@RadioManresa) 27 de març de 2018

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dimarts al migdia s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera C-55 al punt quilomètric 43,5 al terme municipal de Callús (el Bages). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.38 h.Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un camió i un turisme. A conseqüència d'això, ha mort una persona, el conductor del turisme.Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària, la via es troba tallada en els dos sentits de la marxa.Hores d'ara encara no s'ha fet públic el veïnatge ni l'edat de la víctima mortal, tot i que no és resident del Bages.

