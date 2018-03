L'A-2 al Segrià, única via que continua tallada pels CDR

Els mossos han desallotjat alguns dels manifestants a l'AP-7 Foto: Martí Albesa

Els antiavalots han fet acte de presència a Figueres Foto: Martí Albesa

Tall de carretera a Figueres, a prop de la Jonquera Foto: Martí Albesa

Pila de pneumàtics a l'AP-7 a Hostalets de Llers. Foto: Martí Albesa

Tall de carretera a Hostalets de Llers. Foto: Martí Albesa

El tall provoca retencions. Foto: Martí Albesa

Fortes retencions a l'AP-7. Foto: Martí Albesa



Els CDR, que s'han tornat a mobilitzar després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, han tallat algunes de les principals vies d'accés al país: l'AP-7 a Figueres (l'Alt Empordà), a tocar la Jonquera, que ja ha recuperat la normalitat; l'A-2 a Alcarràs-Soses (el Segrià), que continua tallada en sentit oest, i l'N-340 a Alcanar (el Montsià), que s'ha reobert en ambdós sentits de la marxa i sense incidents pocs minuts abans de les 3 de la tarda, després que la presència dels antiavalots. La intenció passava per allargar la mobilització unes 24 hores. Podeu consultar l'estat de les carreteres en directe, aquí. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els centenars de manifestants que aquest dimarts a primera hora del matí han tallat l'autopista AP-7 en els dos sentits, a l'alçada de Figueres. Minuts després de dos quarts de dotze del migdia, els agents han començat a agafar els manifestants un per un, i també per grups, per apartar-los de la calçada de l'autopista i sota crits com "El vostre president és a la presó". L'autopista ja ha quedat oberta al trànsit.El CDR ha desconvocat la protesta a l'AP-7, però s'han traslladat a l'N-II, on han tornat a tallar la carretera a l'alçada de Llers. "Ens concentrem al pàrquing del sorral i anem cap allà. Ni un pas enrere", apunta el CDR al seu compte de Twitter.Els Mossos d'Esquadra també han desallotjat uns 300 manifestants en aquesta via, que ja s'ha reobert en sentit sud. El tall ha causat fins a 11 quilòmetres de retenció. Els agents, com han fet a l'AP-7, han encerclat els manifestants i els han desallotjat d'un en un. Als que resistien passivament els han empentat per sobre de les tanques que separen del voral.Les accions han tornat a la també anomenada "autopista del Mediterrani" a primera hora de la tarda, quan els CDR han organitzat una marxa lenta a Vilademus, al Pla de l'Estany, en direcció Barcelona. La marxa ha generat retencions de diversos quilòmetres.Als volts de les 8 del matí també s'ha tallat la Diagonal, a la zona universitària, i la Meridiana a Barcelona. Abans de les 9 ha tornat la normalitat en aquestes dues vies.

