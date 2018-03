Llarena fa marxa enrere i allarga els terminis per suspendre Puigdemont com a diputat

Reunió de grup parlamentari de Junts per Catalunya a Brussel·les Foto: ACN

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on permet a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig personar-se a la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació en aquest tribunal. Tots tres ho havien sol·licitat el passat 20 de març, però el jutge els ho va denegar argumentant que no s'havien posat a disposició de tribunal.Ara, però, el jutge fa marxa enrere perquè considera que la situació processal ha canviat amb les ordres europees de detenció i entrega. Llarena concreta que, en el cas de Puigdemont, aquest ja ha estat detingut i que en el cas dels dos exconsellers destituïts l'ordre s'està tramitant. Això permetrà als advocats i procuradors de tots tres accedir a les decisions del magistrat i també recórrer la interlocutòria de processament dictada divendres.Llarena ha processat Puigdemont i Ponsatí per rebel·lió i malversació i Puig per malversació i desobediència. Aquesta decisió allarga els terminis per una eventual suspensió de la condició de diputat de Puigdemont.

