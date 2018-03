Turull, Rull i Forn demanen des de la presó que es formi ja un nou Govern

Jordi Turull, aquest dijous al ple d'investidura Foto: Adrià Costa

Amb la @neusmunte i en @davidbonvehi hem visitat en Jordi, en Josep i en Quim. Estan bé malgrat el que suposa ser a la presó. Ens demanen fermesa i serenitat, que intentem de totes totes que Catalunya tingui govern pic.twitter.com/5KaNUkebCn — Marta Pascal (@martapascal) 27 de març de 2018

Marta Pascal i Neus Munté, les principals dirigents del PDECat, s'han desplaçat aquest dijous fins a la presó d'Estremera per visitar Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, els tres consellers del Govern legítim amb carnet nacionalista que van ser empresonats divendres passat per part del Tribunal Suprem. El missatge que Pascal i Munté han transmès de la trobada és que tots tres han demanat formar "de totes totes" un nou executiu.Forn està empresonat des del 2 de novembre, data en la qual Rull i Turull van entrar també per primera vegada a Estremera. Aquests dos últims van poder sortir el 4 de desembre, el mateix dia que començava la campanya electoral, però després del processament per rebel·lió el jutge Pablo Llarena els va tornar a enviar al centre penitenciari madrileny.Turull es va sotmetre la setmana passada a la investidura, però l'abstenció de la CUP i el vot contrari de tota l'oposició va impossibilitar que se l'escollís

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)