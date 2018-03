Clara Ponsatí s'entregarà aquest dimecres a la justícia escocesa

La consellera d'Educació cessada pel 155, Clara Ponsatí, s'entregarà aquest dimecres a la justícia belga. Així ho ha confirmat el seu advocat internacional, Aamer Anwar , també rector de la Universitat de Glasgow, qui defensa que la membre de l'executiu català és víctima d'una persecució política. Tal com ha detallat el lletrat en declaracions a TV3 , Ponsatí ja està preparant la compareixença de demà. Ho farà en una comissaria primera i, després, davant el jutge a Edimburg. És el mateix tràmit que ja van fer els consellers exiliats a Brussel·les. En aquella ocasió el jutge va decretar llibertat amb mesures cautelars. Ara, l'escenari és diferent i el mateix Anwar admet que la situació és complicada.Declararà a primera hora de la tarda, cap a dos quarts de quatre. La defensa de Ponsatí argumentarà davant del jutge que ha de ser posada en llibertat mentre dura el procés judicial sobre l'euroordre. "Clara Ponsatí fa front a càrrecs per rebel·lió violenta i malversació de fons públics en relació a l'organització del referèndum, uns càrrecs que la meva clienta rebutja frontalment", assegura Anwar.Aquest dilluns va afrontar el mateix procediment el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Alemanya. La jutge va decidir mantenir-lo a presó sota custòdia judicial fins que hi hagi una resolució ferma sobre la petició d'extradició de l'Estat.Ponsatí va deixar Brussel·les fa unes setmanes i va tornar a la universitat de Saint Andrews, on és catedràtica i on exercia abans que Carles Puigdemont la truqués per formar part del Govern que havia de materialitzar el referèndum.

