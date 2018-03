El Suprem cita les defenses de Mas, Ortega i Rigau pels recursos del 9-N

Rigau, Mas i Ortega sortint del TSJC. Foto: Isaac Meler

El Tribunal Suprem ha citat pel proper 25 d'abril les defenses d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per justificar els seus respectius recursos de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas del procés participatiu del 9-N . Els condemnats no estan citats i seran els seus advocats els que plantejaran oralment els arguments dels seus recursos que ja van presentar per escrit fa prop d'un any. A partir d'aquell dia, els magistrats deliberaran sobre aquests i dictaran sentència. La Fiscalia va decidir no presentar cap recurs, però es va oposar als recursos de les defenses. A més de les condemnes per inhabilitació de càrrec públic, Mas va ser condemnat pagar una multa de 36.500 euros, Ortega 30.000 euros i Rigau 24.000 euros.El recurs de Mas argumenta que la sentència afecta els drets fonamentals, tant dels polítics afectats com d'un nombre molt significant de ciutadans, i conclou que vulnera diversos articles de la Constitució com el que garanteix la llibertat ideològica (article 16), d'expressió (article20.1) i de participació en assumptes púbics i accés a càrrecs públics (article 23). Així mateix, argumenta que "no li correspon al jutge penal ampliar l'àmbit afectat per la inhabilitació especial fins a l'extrem d'impedir la concurrència com a candidat de processos electorals". Per això, demana que Mas sigui absolt o, com a màxim i subsidiàriament, que se l'inhabiliti per a tornar a exercir de president de la Generalitat, però no pas ser càrrec de govern autonòmic, o càrrec electe a qualsevol nivell administratiu.Així, recorda que cap dels actes jutjats pel TSJC estaven relacionats amb les atribucions o funcions pròpies d'un parlamentari o un altre càrrec electe. Per això, com que la pena d'inhabilitació és especial i no general, no es pot fer una analogia entre el càrrec de president del Govern i convertir-la en una "supressió genèrica del dret fonamental de sufragi passiu". En aquest sentit, diu que cal argumentar la inhabilitació general i limitar-se a les "similituds de funcions i atribucions dels diversos càrrecs i llocs de treball". Per això, considera que no hi ha similitud entre les funcions executives i administratives del "màxim rector del poder executiu de Catalunya i les funcions encomanades a un membre electe integrant del poder legislatiu del Parlament de Catalunya, el Parlament Europeu o les Corts Generals".També al·lega la denegació indeguda d'una prova, concretament l'informe del 17 de novembre del 2014 de la junta de fiscals de Catalunya, que unànimement van interpretar el contingut de la providència del TC del 4 de novembre en "termes idèntics" que els advocats defensors de Mas, Ortega i Rigau. El lletrat recorda que la junta de fiscals estava formada per "un grup de prestigiosos juristes encapçalats pel fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, imparcials i sense cap interès".Així, sobre el delicte de desobediència, com ja va fer durant el judici, el lletrat recorda que la jurisprudència estableix que hi ha d'haver una ordre "precisa, singular, concreta i categòrica" dirigida a un destinatari concret, cosa que no va succeir en aquell cas i sí que va existir en notificacions posteriors del TC a càrrecs del Govern i del Parlament. La jurisprudència també estableix que la desobediència es produeix quan, un cop rebuda l'ordre amb els requisits mencionats, hi ha una "oposició i negativa tenaç, rebel, oberta, contumaç i reiterada", cosa que, segons la defensa de Mas, tampoc es va donar en aquesta ocasió.La sentència assegura que es van donar les ordres oportunes per fer efectiu el procés participatiu però, segons el recurs, no consten en fets provats ni en els fonaments jurídics de la sentència del TSJC cap acte en aquets sentit amb posterioritat al 4 de novembre, data de la providència del TC que marca l'inici del possible delicte de desobediència.A més, justifica l'omissió de Mas de no anunciar que suspenia el procés participatiu argumentant que davant dels comportaments "contradictoris" del TC i la "passivitat" del ministeri fiscal, simplement va "retardar l'adopció d'una decisió definitiva perquè considerava que no quedaven clars els contorns de l'actuació que se li exigia". En aquest context conclou que el contingut de la resolució del TC era "clarament indefinit i genèric" i amb una "calculada falta de concreció", i, per tant, no es va produir una negativa oberta.Així, el text defensa que Mas, Ortega i Rigau van actuar amb la convicció que l'acte de participació de voluntaris i ciutadans en general era, en sí mateix, legítim i no estava afectat per la suspensió, i defineix el 9-N com un acte de participació executada per i per a la ciutadania, com a exercici de la llibertat d'expressió, ideològica i de participació política.El recurs recorda que l'informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional no es va fer ad hoc per la consulta del 9-N del 2014, ja que es va fer el 25 de juliol del 2013. L'informe concloïa que difícilment els actes relatius a una consulta podien considerar-se delictius, excepte si es forcés la seva interpretació. Per tot això, considera que no hi va haver cap voluntat delictiva ni de desobediència en l'expresident Mas, sinó que, com a màxim, hi va haver error de prohibició invencible, és a dir, que era impossible que l'aleshores president del Govern sabés que estava infringint la llei, davant de tants elements que avalaven la possible legalitat del procés participatiu i els pocs i poc concrets elements que podien fer sospitar de la seva suposada il·legalitat. Per això, subsidiàriament també demana que es tingui en compte una eximent completa per "dubtes indissipables o irresolubles".De fet, considera que el procés participatiu "d'iniciativa institucional" sí que es va aturar després del 4 de novembre, i només es va mantenir la part que afectava a voluntaris i electors.Conclou que en tot moment es va obrar amb la intenció de respectar el contingut bàsic de la providència del TC, evitant a la vegada que afectés "indegudament" un "legítim acte d'expressió de l'opinió política de la ciutadania".Per la seva banda, els recursos d'Ortega i Rigau, molt similars, també demanen l'absolució de l'exvicepresidenta i l'exconsellera i qualifiquen de "desproporcionada" la sentència del TSJC. Ortega i Rigau consideren que els fets provats no suposen un delicte de desobediència, ja que no es compleixen diversos requisits establerts per la jurisprudència per aquest delicte. En aquest sentit, l'advocat de Rigau recorda que la Fiscalia no es va querellar contra el diputat de CSQP Joan Josep Nuet tot i votar a favor d'un referèndum unilateral perquè "no pretenia incomplir els mandats del TC ni impulsar el procés constituent" i recorda les converses de l'exministre Jorge Fernández Díaz on deia que la fiscalia podia "afinar" alguns assumptes.En cas que fos condemnada, l'advocat d'Ortega recorda que se la va jutjar per la seva actuació com a membre del Govern i considera que la inhabilitació especial s'hauria de cenyir únicament a càrrecs de govern de l'àmbit autonòmic. També demana que el temps d'inhabilitació es redueixi de 21 a 6 mesos i la multa de 30.000 euros al mínim legal.Per a Rigau, el seu lletrat reclama passar de 18 mesos a un i mig d'inhabilitació, i de 24.000 euros al mínim legal, recordant que va ser condemnada a pagar 100 euros diaris, mentre que altres condemnats, com Rodrigo Rato, Ángel Blesa o Iñaki Urdangarin hauran de pagar quotes de 10 o 20 euros diaris. Pel que fa a la inhabilitació, també demana que només s'apliqui a càrrecs de govern, i no pas a càrrecs electes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)