El govern espanyol, sobre Puigdemont: «La norma general a Alemanya és l'entrega»

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del govern espanyol Foto: La Moncloa

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha enviat un missatge contundent sobre la possible extradició de Carles Puigdemont, detingut a Alemanya i que ja ha comparegut davant del jutge. "La norma general", ha recalcat Méndez de Vigo, és que el país germànic entregui el president a l'exili, que ha volgut situar la qüestió com un afer europeu que transcendeix les autoritats dels dos països.El termini màxim de la resolució és de 90 dies, i ha indicat que la "norma general" és l'entrega. "Alemanya és qui més entregues de persones va fer l'any passat, un total de 1.610", ha recalcat el dirigent del PP. "No es tracta d'una qüestió espanyola, sinó que és un atemptat contra la UE", ha apuntat sobre els delictes que s'imputen, en aquest cas de rebel·lió, que a Espanya pot comportar 30 anys de presó.Méndez de Vigo ha volgut subratllar que el cas Puigdemont està "exclusivament en mans de la justícia". El ministre portaveu ha exposat que tant Puigdemont com les altres persones empresonades "no estan sent privades de llibertat per les seves idees sinó per les actuacions en contra de l'estat de dret". "No poden presentar-se com a víctimes quan ells mateixos coneixien [la situació] i ho van propiciar", ha afegit. El govern espanyol ha recalcat que "la justícia és igual per a tots, i ningú pot pretendre's situar-se per sobre de la llei".El dirigent del PP ha constatat que l'independentisme no ha estat capaç de formar Govern en els últims tres mesos. "Hi ha hagut estancament polític a Catalunya, i la justícia ha seguit actuant. Ningú pot situar-se per sobre de la llei. I el mateix que diem per Espanya ho diem per la Unió Europea (UE), on existeix un espai jurídic i policial comú", ha apuntat el portaveu del govern espanyol. Ha recordat, en aquest sentit, que no es pot demanar asil entre països de la UE i que les euroordres no tenen res a veure amb els governs.

