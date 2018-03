Montoro oblida el nou finançament als pressupostos però preveu 8.000 policies i militars més

El ministre d'Economia, Román Escolano, el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, aquest dimarts. Foto: ACN

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2018, però n'ha donat pocs detalls en la roda de premsa posterior. Malgrat tot, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sí que ha concretat que els comptes no preveuen els recursos per al nou sistema de finançament, malgrat que va pressionar el PSOE amb aquesta carta per negociar-los, però sí que inclou gairebé 8.000 places noves per a membres de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les Forces Armades.Així mateix, els efectes del procés dels que tant havien posat en alerta el govern espanyol i les principals institucions de l'Estat ja s'han fet fonedís. Malgrat que l'executiu central va haver de reformar les seves previsions l'octubre per adaptar-lo a unes conseqüències que creia nefastes i va avisar a la Comissió Europea que la seva previsió de creixement no seria del 2,6% apuntat fins llavors, sinó del 2,3%, el projecte de pressupostos generals de l'Estat actualitza aquesta dada i afirma ara que la millora econòmica serà del 2,7% el 2018.Segons ha apuntat el ministre d'Economia, Román Escolano, durant la presentació del projecte de PGE, aquesta modificació de les previsions es basen en la "normalització de l'activitat econòmica de Catalunya", referint-se al fre del procés i de la fuga d'empreses, les conseqüències econòmiques dels quals totes les dades apunten que no ha estat, ni de lluny, tan dur com l'Estat airejava. Les altres raons per a l'actualització són la millora del context europeu i mundial, i la creació d'ocupació. De fet, la previsió és acabar amb un atur espanyol del 15,5% a finals d'any.Al seu lloc, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha subratllat algunes de les mesures incloses en els comptes relatives als pensionistes o a rebaixes de l'IRPF i ha destacat que ara és "el moment de complir els compromisos" per la situació econòmica. "Són els pressupostos dels pensionistes, treballadors públics i treballadors de renda mitjana-baixa", ha destacat.En canvi, el projecte no inclou la reforma del sistema de finançament autonòmic. Malgrat que incrementa les bestretes per un valor d'uns 4.300 milions -com pertoca arran de la millora econòmica-, no preveu canvis en el model, malgrat que el govern espanyol havia reclamat l'aprovació dels comptes per poder incloure-hi les conseqüències del nou model. Per contra, Montoro reclama la col·laboració del PSOE i les comunitats que governa per obrir el meló, que torna a ajornar-se un cop més. Tot i això, sí que prorroga l'impost de patrimoni, que es destina directament a les arques autonòmiques.Així mateix, ha tancat la porta a perdonar el retorn del fons de liquiditat autonòmica (FLA), com reclamen alguns governs autonòmics, ja que "els deutes estan allí" i "no és potestat del govern" perdonar-los, ja que "és una regla econòmica". Com a molt, s'obre a a "renegociar-los i reestructurar-los" per facilitar que les comunitats tornin als mercats internacionals, sempre i quan els socialistes acceptin negociar els comptes per incloure la mesura.Sigui com sigui, el govern espanyol no ha presentat encara els detalls dels pressupostos i, per exemple, no es coneix quina serà la inversió pública que farà l'executiu central en cada comunitat i, per tant, si es millorarà la despesa que rebi Catalunya, en línia amb l'anunci que Mariano Rajoy va fer fa un any relativa al corredor mediterrani, carreteres i trens. Just després d'aquella promesa, els pressupostos del 2017 van retallar la inversió a Catalunya en uns 30 milions . Aquestes xifres es coneixeran dimarts, quan el projecte de llei arribi al Congrés i es faci públic tot el text.D'aquesta manera, el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts els PGE del 2018, que inclouen una rebaixa de l'IRPF per a les rendes més baixes, una pujada de les pensions mínimes i de viduïtat, una millora de les condicions laborals i salarials dels funcionaris, la baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% i un augment de la partida per a beques d'estudi.L'aprovació dels comptes del 2018, que ja compten amb el suport de Ciutadans, són les setenes del govern de Mariano Rajoy, i arribaran el dimarts vinent, 3 d'abril, al Congrés dels diputats amb la incògnita de si finalment seran aprovades, atès que el PNB s'ha negat a negociar els pressupostos per la intervenció de l'autonomia catalana. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha avisat que, si algú s'hi oposa, haurà de donar explicacions i ha avisat que els comptes inclouen millores per a diversos sectors.Amb un sostre de despesa de 119.834 milions d'euros, un 1,3% més, els nous pressupostos inclouen una millora del 3% en les pensions mínimes i de viduïtat (i d'un mínim de l'1% per a la resta) i concentren les ajudes fiscals en l'IRPF para pensionistes i famílies. En concret, contemplen una rebaixa de l'IRPF d'uns 2.000 milions d'euros, acordada amb Ciutadans, de manera que es reduirà el mínim exempt en l'IRPF, que pujarà de 12.000 a 14.000 euros a l'any per a tots els contribuents. A més, hi haurà una rebaixa addicional per aquells que perceben entre 14.000 i 17.000 euros anuals.Els PGE també inclouen mesures recollides en l'acord subscrit entre Hisenda i sindicats, que contempla un marc plurianual d'increment salarial per als empleats públics pels tres pròxims anys, amb una pujada salarial fixa de l'1,75% per al 2018, del 2,25% per al 2019 i del 2% per al 2020, a la qual se sumaria una altra part variable lligada a l'evolució del PIB. En total, la forquilla d'alça salarial serà d'un mínim del 6,9% i un màxim del 8,79%.També es manté la jornada setmanal de 37,5 hores, però es contempla la possibilitat que cada administració pública pugui establir als seus calendaris laborals altres jornades ordinàries. En matèria d'oferta de treball públic, s'eleva al 100% la taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris i al 75% en sectors no prioritaris, s'afegeix una borsa addicional del 5% per als sectors que considerin necessari reforçar, amb la qual cosa s'assegura creació d'ocupació neta.En el cas de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, policia autonòmica i policia local, la taxa de reposició puja al 115%. A més, els PGE incorporen també l'acord del ministeri de l'Interior amb els sindicats que contempla 1.207 milions en tres anys per aconseguir el 2020 l'equiparació salarial entre policies nacionals i guàrdies civils i que, en la pràctica, es veurà reflectit el 2020 en un augment mitjà de 561 euros en la nòmina mensual dels policies i de 720 euros en la dels guàrdies civils.De fet, els comptes inclouen la previsió d'incorporar quasi 8.000 policies i militars. En concret, augmenta l'oferta d'ocupació pública de 3.200 membres de la Policia Nacional (3.000, d'accés lliure), 2.575 de la Guàrdia Civil (2.095, d'accés lliure) i 2.173 de les Forces Armades (767, d'accés lliure). A banda, preveu també incorporar 162 docents.Al seu torn, s'inclou la baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% i un augment de 50 milions d'euros per a les beques i ajudes generals, fins als 1.472,9 milions d'euros, un 3,5% més que en 2017 i l'augment més gran des del 2014.Igualment, estan previstes ajudes perquè les famílies amb fills de 0 a 3 anys puguin pagar la llar d'infants, que s'articularan a través d'un impost negatiu i d'un augment dels permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes a partir del 2018, segons l'acordat pel govern espanyol i Ciutadans.Altres mesures que inclouen els PGE són la tarifa reduïda per als nous autònoms, el complement salarial per a joves i les partides per a dependència i pobresa infantil. També inclouran partides per al corredor mediterrani i altres infraestructures, i un increment de les bestretes a compte de les comunitats autònomes d'uns 4.300 milions d'euros respecte el 2017.Els comptes públics del 2018 també contindran una pujada dels valors cadastrals per a bona part dels 1.831 municipis en els quals s'actualitzaran les referències del 2018.Després de la seva aprovació, el govern espanyol presentarà el llibre groc dels nous comptes públics al Congrés el dimarts següent, 3 d'abril, amb la qual cosa es donarà inici a la seva tramitació parlamentària que es perllongarà al voltant de tres mesos.Durant el mes d'abril es produiran les compareixences dels alts càrrecs al Congrés i el debat de totalitat, prèvia presentació de les esmenes a la totalitat i a l'articulat, i previsiblement al maig es produirà la seva aprovació al Congrés, per arribar al juny al Senat i continuar la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva a mitjans d'aquest mes.

