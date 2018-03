De Joaquim Carbó a Blai Bonet: 5 clàssics en català per llegir aquesta Setmana Santa

Joaquim Carbó. Foto: Adrià Costa

Setmana Santa ens permet tenir temps per fer aquelles coses que no acostumem a fer mentre la feina i les obligacions tiben amb força. Una d'elles, llegir. Llegir per desconnectar de tot. I quina millor manera que fer-ho que a través dels clàssics? Des deus oferim aquesta tria de lectures que se centra en clàssics que han estat recuperats recentment per editorials catalanes.L’any 1967, Els orangutans va ser celebrada per la crítica com la novel·la sobre l’home de barri "que mancava a la literatura catalana". Narra, en primera persona, un dia en la vida d’un cràpula obsessionat pel sexe, orfe d’un perdedor de la guerra, que se sent obligat a deixar la ciutat per anar a l’enterrament de la seva àvia en un poble de l’interior, on haurà de tenir-se-les amb els seus oncles, triomfadors sota el nou règim. Gamberra i sense miraments, ha estat reeditada pel seu 50è aniversari.Francesc Trabal és un dels narradors més brillants de la literatura catalana, que va saber copsar, amb una ironia sagaç i un humor sovint absurd i corrosiu, la buidor i la insatisfacció en les relacions humanes dins la societat benestant de principis del segle XX, amb un estil elegant que combina el millor del classicisme i de l’avantguarda. Aquest volum aplega les seves darreres aventures literàries: Vals (1935) i Temperatura (1947), una ambiciosa novel·la de maduresa escrita a l’exili. Per recuperar també el volum Novel·les (I).D'intensa penetració psicològica i amb un humor irreverent, és una de les obres més inspirades de C.A. Jordana. Escrita el 1950, explica la vida de dos nois del carrer de Xile que han d’espavilar-se com poden en un món que resulta engrescador, però que no els ofereix cap protecció. Hi veiem els vincles entre els dos germans, les amistats de la mare, l’escenari suburbial de la ciutat de Santiago o la galeria de personatges passavolants, conduïts per una prosa àgil i brillant que incorpora amb naturalitat la parla xilena popular.No podia faltar a la llista aquesta obra sobre la vida de Jesús, sempre acompanyada de la polèmica . Recentment, Adesiara ha publicat en català la història que porta Jesús a mantenir relacions amb Maria Magdalena, on es casa amb Maria, germana de Llàtzer, i on veiem que té fills i treballa de fuster. L'autor agafa la problemàtica d'una persona on hi conviuen dues natures diferents, en una cohabitació molt complexa entre la part humana –la carn– i la divina –l'esperit–, en un llibre que aborda la inseguretat en la pròpia identitat amb una valentia i temeritat inusitada.Club Editor va fer diana amb la recuperació de La Mort i la Primavera, la novel·la més "sediciosa" de Mercè Rodoreda , un clàssic també per rellegir. Pràcticament al mateix temps, l'editorial presentava una nova edició d'una de les grans obres de Blai Bonet, amb 9 capítols inèdits del mecanoscrit retrobat a l’arxiu de la censura i un epíleg de Xavier Pla. El Mar és uUn long-seller de la literatura catalana, on l'autor transforma la seva experiència de noi tuberculós ingressat al sanatori en una de les novel·les més fascinants i sacsejadores que s’han escrit mai en la nostra llengua.

