10 sèries curtes per veure en marató per Setmana Santa

True detective

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson

Mira lo que has hecho

Dark

The Night Of

Black Mirror

The End of the F***ing World

Sherlock

11.22.63

Fargo

El panorama serièfil ha arribat a la indústria audiovisual per sacsejar-o tot. Si sou dels que us agrada gaudir del vostre temps lliure degustant produccions televisives, la Setmana Santa és una bona ocasió per posar-nos al dia i aprofitar el temps per veure tota una sèrie en marató. A continuació us proposem 10 produccions curtes que són ideals per començar, degustar i acabar en un cap de setmana.Un imprescindible si el que volem és una història potent, sorprenent, que enganxi, ben escrita i amb personatges i accions sempre interessants. I si obviem la nefasta segona temporada, que gairebé dilapida el prestigi d'una primera que consta de 8 capítols, amb uns impressionants Mathew McConaughey i Woody Harrelson, rere les pistes d'un assassí en sèrie.Va arrasar als premis Emmy, Globus d'Or, BAFTA i Critics Choice Awards. I amb raó: la història enganxa, està molt ben resolta, és senzilla i agraïdament humil. I està bassada en un dels casos que més va impactar l'opinió pública (mundial) dels anys 90: l'assassinat de l'exdona del jugador de futbol i actor O.J. Simpson, que va ser acusat de doble homicidi.L'arribada del primer fill sempre provoca una sotragada important en la vida dels seus progenitors. Movistar ens mostrarà, a partir del febrer de 2018, una sèrie protagonitzada i escrita per Berto Romero, amb les aventures i desventures d'una família en un moment crucial.Una sèrie alemanya que ha estat un dels grans èxits del curs a Netflix. Una trama addictiva i misteriosa, amb tints sobrenaturals i elements que ens remeten als anys 80. Per donar-li voltes al cap amb teories i girs de guió, en un fascinant encreuament entre Stranger things i The Twilight Zone.Una petita meravella amb un meravellós Riz Ahmed. Un drama judicial amb el també meravellós John Turturro fent d'advocat, humanament maldestre i sòmines. I un cas que ens fa tenir el dubte constant sobre si l'acusat, un jove immigrant, ha matat o no, la dona a qui recull amb el seu taxi. Amb un primer capítol memorable.Tot un clàssic entre els clàssics. Sèrie de quatre temporades, les dues de tres episodis, les dues següents de sis. Cada episodi és independent dels altres, però manté el mateix to: distopia, desnecís, reflexió sobre un món que va cada vegada pitjor. Ideal per no seguir una història massa llarga i amb massa subtrames. Perquè tot comença i acaba en el mateix episodi, cadascun d'ells un petit univers amb terror i gaudi assegurat.Del panorama més recent, una de les més recomanables per passar una bona estona. A més, compleix el requisit de ser curta (en total, unes dues hores i mitja), divertida, rebel i també, malgrat tot, romàntica. Explica la història de dos adolescents que es creuen uns psicòpates, però que tenen més seny que la majoria de la població que es creu "normal".Una meravella britànica de només 13 capítols. Immensos Benedict Cumberbatch i Martin Freeman, els misteris eterns –amb nova capa de pintura– de Sir Arthur Conan Doyle, elegància exquisida i ritme trepidant. Ideal per no perdre el pols als clàssics que saben reinventar-se amb dignitat i bon gust.Un thriller de ciència-ficció que adapta una novel·la de Stephen King, però l'argument escapa d'allò que esperes del rei del terror: som l'any 1963 i el professor Jake (interpretat per James Franco) intenta tornar enrere en el temps per impedir... l'assassinat del president Kennedy. Sembla una idea forassenyada, però el resultat és molt sorprenent.Sèrie de tres temporades independents, i que són –totes tres– un exercici perfectament planejat, escrit i interpretat. Amb gust, estètica pel noir que van implantar els germans Coen, bona mà en els diàlegs i ofici insubornable en uns esdeveniments que ens van guiant i atrapant de forma imparable. Per gaudir i sucar-hi pa.

