La querella col·lectiva acusarà Llarena de prevaricació

La plataforma "Querellants per la República" ja té tots els engranatges en marxa per tirar endavant una querella col·lectiva contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha processat per rebel·lió 13 líders independentistes . Segons ha explicat l'advocat Jordi Domingo a, s'acusarà el magistrat de, com a mínim, un delicte de prevaricació, que podria complementar-se amb altres fets delictius, en funció de l'estudi que realitzin els penalistes que actualment estan analitzant la querella.Així doncs, Domingo relata que ja hi ha un equip de penalistes recopilant informació de tots els passos legals que ha fet Llarena, tot i que també dels moviments de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i del tribunal d'apel·lacions del Suprem, que va acabar decidint, per exemple, sobre els recursos de Jordi Sànchez i Joaquim Forn, a qui es va denegar la sortida de la presó Dins de "Querellants per la República" hi ha advocats d'arreu de Catalunya, així com associacions i col·lectius. Totes aquestes ja van realitzar una reunió fa uns dies, en què es va decidir començar a treballar en la querella, i actualment s'espera fer una propera trobada després de Setmana Santa. Serà llavors, ha precisat, quan s'obrirà la querella -o les querelles, ja que s'està valorant fer-ne més d'una- a tota la ciutadania, per presentar-la en un termini aproximat d'un mes i mig."Es donaran instruccions a partir de la setmana que ve", explica, tot i que recorda que tothom qui hi estigui interessat pot seguir el compte de Twitter Telegram , on s'indicaran les pautes a seguir i les "instruccions precises" per sumar-se a l'acusació. Tanmateix, els impulsors de la iniciativa també estan parlant amb entitats com l'ANC i Òmnium perquè hi participin. I, amb l'objectiu de millorar la coordinació, han contactat amb les defenses dels encausats: "Entenem que si es pot compaginar amb ells, seria fantàstic".A més a més, es preveu obrir una altra acusació "a nivell internacional", ja que es considera que es poden haver vulnerat els drets fonamentals dels processats. Això serà "més complicat", assumeix Domingo, tot i que assegura que és una qüestió que es vol sospesar.

