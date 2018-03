L'extradició de Puigdemont podria ser «improcedent», segons la jutgessa d'instrucció

⚠ #ÚLTIMAHORA La nota de la jutgessa d'instrucció que va prendre declaració a @KRLS en què obre la porta a considerar improcedent la demanda d'extradició. Via @JuditPastorC pic.twitter.com/udQ2oTslpu — Catalunya migdia (@Catmigdia) 27 de març de 2018

La jutge d'instrucció que va interrogar Carles Puigdemont aquest dilluns al vespre apunta que la seva entrega a Espanya podria ser considerada "improcedent", segons ha avançat Catalunya Informació. Tot i això, l'última decisió la té el Tribunal Superior del land on va ser detingut, Schleswig-Holstein. Llavors, un cop presa la decisió sobre si extradir Puigdemont, seria el fiscal general de Schleswig-Holstein el que acabaria autoritzant l'extradició.La interlocutòria de la jutge del tribunal de primera instància on va declarar Carles Puigdemont aquest dilluns constata un "risc de fuga" del president a l'exili i per això va dictaminar que continués a la presó. Segons el jutge, tenint en compte que Puigdemont té residència a Brussel·les i que allà podria tenir un procés "més favorable", el líder de JxCat té "incentius" per intentar sortir d'Alemanya. A més, el magistrat va recordar que Puigdemont va ser interceptat mentre estava en "trànsit" direcció a Bèlgica.El document del jutge, però, aclaria que no entra en el fons de l'ordre europea de detenció, que haurà d'avaluar el tribunal superior de Schleswig-Holstein, el land alemany on el van detenir. "El jutjat de primera instància no té competències per decidir sol sobre una extradició, sinó només per assegurar-se que des d'un primer moment l'extradició és clarament inconsistent o bé si s'ha detingut la persona equivocada", afirma el magistrat en un comunicat distribuït per l'audiència provincial de Kiel.

