Les recomanacions del cap de setmana: de Ventura Pons a Sílvia Pérez Cruz

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.L'any 1932, amb la publicació del Diccionari, Pompeu Fabra arriba al cim de la seva carrera professional i al reconeixement públic unànime. Però el recorregut no va ser fàcil, amb dificultats que converteixen Fabra en un autèntic aventurer de la llengua. Ara, el dibuixant Oriol Garcia i la filòloga Gemma Pauné donen vida a la figura del lingüista d’una manera única i ens el descobreixen des d'una perspectiva inèdita i atractiva.La darrera pel·lícula del català Ventura Pons va passar pel Festival de cinema de Guadalajara, a Mèxic, i arriba aquest divendres a la gran pantalla. Miss Dalí fa un repàs de la vida d'Anna Maria Dalí i dels records que té dels moments viscuts amb el seu germà, el cèlebre pintor surrealista Salvador Dalí. En paraules de Pons, la de la germana "és una història amagada i aquestes sempre són les més interessants".En només cinc edicions, el Festival Strenes s'ha consolidat com una mostra musical de referència entre els artistes i entre el públic, delitosos de comprovar com sonen les noves cançons dels seus grups preferits. El festival gironí acull enguany les estrenes en directe dels nous discos de Luz Casal, Joan Dausà, Quimi Portet, La Pegatina, Judit Neddermann, Roger Mas, Roba Estesa o Ramon Mirabet, i un concert especial dels anglesos Morcheeba, entre d'altres.El Montseny és una festa, entre l'1 d'abril i l'1 de juliol. Any rere any, els boscos d'alzines, roures i acàcies s'omplen de circ, música, titelles, teatre, pallassos, pallasses i, sobretot, imaginació i molta alegria. Aquest dissabte dia 7 d'abril, el torn és per a un concert molt especial, amb una veu que sacseja i emociona: Sílvia Pérez Cruz; i diumenge 8 d'abril, oportunitat de gaudir del talent extraordinari de Tortell Poltrona i de l'equip del Circ Cric.L'Espluga de Francolí es tornarà a tenyir de vermell, blanc i negre en una nova edició del festival literari "El Vi fa Sang", l'únic de Catalunya dedicat a la novel·la criminal fet a en català, escrita o traduïda, i amb la particularitat afegida que ho combina amb maridatges de vins. El certamen, a més, acostuma a ser un aparador previ a les activitats de Sant Jordi, i comptarà amb l'assistència de 35 autors. Un dels puntals de l'edició 2018 serà l'homenatge a Manuel de Pedrolo coincidint amb el centenari del seu naixement.