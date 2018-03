Últimament, comentaristes diferents han fet servir termes

diferents per descriure l’Estat espanyol post-1-O. Pels

unionistes és “un estat de dret democràtic”. No cal que

hi perdem més temps. Per altra gent és una “democràcia

autoritària”, un “estat totalitari”, una “dictadura

encoberta” i se l’ha comparat a l’Alemanya nazi o bé a la

Turquia actual. Però sempre m’ha fet l’efecte que aquestes

descripcions són o bé exagerades o bé poc precises. Per

fi, un article al New York Review of Books escrit per

l’assagista indi Mukul Kesavan explica un concepte polític

que encaixa perfectament amb el comportament actual de

Madrid i que es diu “majoritarianisme”. Un estat

“majoritarianista” és aquell en què –segons Kesavan– només

aquells ciutadans que tenen una cultura, una fe, una

ideologia o una llengua majoritària dins de l’Estat són

tractats com a ciutadans autèntics o –si preferiu una

paraula emprada amb ganes pel Sr. Rajoy– “normals”. La

resta són “tolerats” i s’espera d’ells que “es comportin

bé i amb deferència”. Si no ho fan, es deixarà de respectar

la seva llibertat d’expressió, s’obviarà la seva voluntat

política –ni que sigui expressada a través de les urnes– i

es castigarà els seus líders, alhora que “es propagarà la

idea que és la majoria que ha estat injuriada i que ja és

hora que es defensi contra la minoria”. “La disseminació

d’aquesta idea –hi afegeix Kesavan– és la condició prèvia

per a actes de violència dirigits contra la minoria en

qüestió.” En resum: Espanya. MATTHEW TREE.