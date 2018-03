La policia alemanya va avisar Dinamarca del pas de Puigdemont pel país

Carles Puigdemont, a Ginebra Foto: ACN

La policia alemanya va avisar la danesa del pas de Carles Puigdemont pel país nòrdic per carretera. Segons han confirmat fonts de la policia danesa a l'ACN, les primeres indicacions sobre la possibilitat que el president català es trobés "presumptament" viatjant per Dinamarca direcció a Bèlgica van arribar diumenge passat "cap a les deu del matí". "Cap a les 10.50 h la policia danesa va obtenir informació més precisa de l'alemanya sobre un cotxe en el qual viatjava Puigdemont", han explicat.Prop de les 11 del matí, però, han assegurat que el cotxe ja havia deixat Dinamarca. "Per tant, no va ser possible per a les autoritats daneses detenir a Puigdemont abans que travessés la frontera amb Alemanya", han conclòs.Per altra banda, fonts de la Fiscalia de Finlàndia han assegurat també a l'ACN que el líder de JxCat va marxar del país "abans de poder actuar sobre l'euroordre de detenció dictada per les autoritats espanyoles".Carles Puigdemont va ser arrestat per les forces policials a Schleswig-Holstein diumenge al matí a prop de l'autopista a7/e45 com a conseqüència de l'euroordre de detenció contra ell dictada pel magistrat del Suprem Pablo Llarena.