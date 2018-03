El nombre d'assistents als teatres i auditoris públics creix un 8,4%

| 19 comentaris Oriol March

01/01/1970

Junts per Catalunya i la CUP es proposen investir-lo "de veritat" al Parlament, malgrat els recels que això desperta en sectors del PDECat i en ERC | Es preveu la celebració d'un ple aquesta setmana per protegir els drets dels presos mentre Torrent enceta contactes per bastir un front comú contra la repressió