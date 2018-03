VÍDEO Periodistes internacionals acorralen el portaveu de la CE sobre Puigdemont

Document molt il·lustratiu:

Una sèrie de preguntes que fan periodistes no adoctrinats, ni subvencionats, sinó independents, en nom de la opinió pública europea.

I, sobretot, les no respostes que reben.

La UE no sap què dir. Ho sap l'estat?

Perquè les preguntes no desapareixeran. pic.twitter.com/4C6adrxPP0 — Jofre Font (@JofreFont) 27 de març de 2018

La Comissió Europea (CE) va dir aquest dilluns que és "inapropiat" comparar la situació dels drets humans a Espanya i a Turquia. Aquesta ha estat la resposta d'un dels portaveus de la CE Alexander Winterstein, quan una periodista ha preguntat a la CE sobre "quins arguments" utilitzarà el president de la CE, Jean-Claude Juncker, per denunciar la violació de drets humans a Turquia "si un líder electe català està empresonat a Alemanya i altres polítics catalans estan a la presó per organitzar un referèndum".Aquesta va ser només una de les diverses preguntes que se li van fer al portaveu. Tal com recull aquest vídeo de TV3, diversos periodistes de mitjans internacionals van qüestionar la Comissió sobre la detenció del president català Carles Puigdemont. Tot i la insistència, l'executiu va evitar fer comentaris insistint que "no entrarà a valorar" la situació judicial dels polítics catalans perquè no "comenta" els processos judicials que es porten a terme en els països membres. "No comentem els processos judicials ni aquí ni enlloc", va dir.

