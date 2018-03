Aamer Anwar, l'advocat de les causes socials, esperança de Ponsatí

I am instructed 2defend Clara Posanti from Spain’s attempts 2extradite her on the basis that this is viewed as a political persecution & there is no guarantee of her human rights being respected in the Spanish Courts #Catalonia https://t.co/H6iCPkcqfZ — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 25 de març de 2018

Clara Ponsatí a l'acte de protesta per reclamar l'alliberament dels presos el 28 de febrer Foto: ACN

Good morning & Solidarity to our friends in #Catalonia and yes those asking that is a @FCBarcelona tie I had on pic.twitter.com/99GeWwFbm5 — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 26 de març de 2018

La causa catalana es fa cada vegada més internacional. I no només per l'impacte que ha generat la situació d'exili d'alguns dels dirigents polítics processats, sinó també perquè qui n'assumeix la defensa. Un dels lletrats del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és el belga Paul Bekaert, i la persona que lidera la defensa de la consellera Clara Ponsatí és el prestigiós advocat escocès Aamer Anwar. Així s'ha conegut, després que la policia d'Escòcia hagi anunciat que té entre mans l'euroordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que reclama la seva detenció.Anwar, nascut el 1967, és actualment el rector i president del claustre de la Universitat de Glasgow, on va defensar postures progressistes i de renovació entre estudiants i professors. D'origen pakistanès, és un conegut defensor de les causes de l'esquerra política, amb trajectòria destacada en la defensa dels drets humans. Ha conduït campanyes per les llibertats i els drets de les persones, com va ser el cas del cambrer sikh Surjit Singh Chhokat el 1998, en què va haver de demostrar que el que va patir el seu client era racisme institucional.De fet, la lluita contra el racisme ha ocupat bona part de les batalles -als tribunals o al carrer- des que era jove. En el marc del moviment estudiantil, ja va combatre la introducció de taxes a la Universitat de Glasgow, i el 1991 va posar la primera pedra judicial contra el racisme, quan va guanyar un cas civil contra un agent de la policia escocesa que l'havia agredit per motius racials.Anwar també ha estat defensor de casos de discriminació LGTBI en centres escolars, ha abanderat moviments contra la guerra com Stop the War Coalition, i en favor dels refugiats. L'advocat escocès ha format part de la Lliga Antinazi, una decisió personal que li ha comportat amenaces en diverses ocasions.L'advocat de Ponsatí té una curiosa vinculació amb Catalunya. Més enllà dels llaços establerts entre aquests dos pobles, que en diversos moments de la seva història s'han donat suport mutu en la reclamació pel dret a l'autodeterminació, mostra simpaties amb el FC Barcelona, tal com ha fet evident a les xarxes socials.El 2017 va ser considerat advocat de l'any a Escòcia, i pel que fa a Ponsatí, té la pretensió de demostrar que la consellera és víctima d'una clara persecució política per part de l'estat espanyol. Però no tots els encontres amb Catalunya li han estat agradables. Curiosament, l'agost del 2017 també va estar a punt de ser atropellat en l'atemptat de Barcelona quan va entrar a La Rambla per passejar mentre estava de visita a la capital catalana.

