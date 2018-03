La crítica teatral reconeix «L'ànec salvatge» en una gala amb un marcat to reivindicatiu

Julio Manrique, a la gala dels Premis de la Crítica teatral Foto: ACN

Palmarès complet dels Premis de la Crítica 2018

Dansa IV

Els XX Premis de la Crítica de les Arts Escèniques han reconegut aquest dilluns l'espectacle L'ànec salvatge , dirigit per Julio Manrique, com l'obra més destacada de 2017 amb el premi a Millor espectacle, direcció d'escena, espai escènic i espai sonor. Així, la producció del Teatre Lliure s'ha emportat quatre dels vuit premis a què competia.Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura s'han emportat "ex aequo" el reconeixement com a actriu principal per Les noies de Mossbank Road. La companyia José y sus Hermanas s'ha imposat en les categories de Revelació i Premi de la Crítica Jove per Los bancos regalan sandwicheras y chorizos i també s'ha premiat els actors Xicu Masó per El Metge de Lampedusa, Teresa Vallicrosa per Els nens desagraïts i Oriol Pla per La calavera de Connemara.Iago Pericot ha aconseguit el premi Gonzalo Pérez de Olaguer; Lita Claver "La Maña", el guardí especial; i The Winter's Tale, el premi internacional. Pel que fa a la dansa, ha premiat en la categoria d'espectacle 'Bach' de Mal Pelo i creació de María Muñoz, a la ballarina Federica Porello, el ballarí Junyi Sun i el solo de 'Perra de nadie' de Marta Carrasco.La gala ha tingut referències constants a l'actualitat política i social del país. El president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas, ha explicat que davant de l'empresonament i la detenció dels líders polítics catalans dels últims dies s'han plantejat suspendre les activitats del Dia Mundial del Teatre, que se celebra aquest 27 de març. Tot i això, han apostat per no fer-ho: "En un moment en què els drets fonamentals com la llibertat d'expressió es veuen greument vulnerats, el teatre és més necessari que mai", ha afirmat Casanovas.Jordi Llovet i Carla Rovira, del col·lectiu de companyies adherides a la plataforma No callarem, han llegit el manifest de les arts escèniques per la llibertat d'expressió. El col·lectiu ha mostrat la seva solidaritat cap als artistes que han estat encausats "en aplicació de la llei mordassa" com Valtonyc o Pablo Hassel. "Treballem i creem a les fronteres del pensament, ara que la repressió de l'Estat es mostra sense complexos no podem no dir res", ha manifestat Llovet. En aquest sentit, Rovira ha dit que "aixecaran la veu davant la violència esgotadora" perquè la llibertat d'expressió "és irrenunciable".L'actriu Marta Marco ha explicat que quan l'equip de Les noies de Mossbank Road va començar a treballar amb la producció acabaven de succeir els fets de l'1 d'octubre. Des de llavors, ha lamentat, la situació del país "ha empitjorat". "Al llarg de les funcions van venir Raül Romeva i Marta Rovira, i ara ja no podrien venir", i ha afegit que "no pot ser que s'ataqui a la llibertat d'expressió, de pensament". En la mateixa línia, Julio Manrique s'ha sumat al "clam de llibertat, contra la injustícia, contra els empresonaments injustos i contra la censura repugnant".Iago PericotLita Claver “La Maña”L’ànec salvatge (Teatre Lliure / Direcció: Julio Manrique)The Winter’s Tale (Cheek by Jowl / Direcció: Declan Donnellan)Julio Manrique (L’ànec salvatge)Ex aequo Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura(Les noies de Mossbank Road)Xicu Masó (El metge de Lampedusa)Teresa Vallicrosa (Els nens desagraïts)Oriol Pla (La calavera de Connemara)Casi normales (Nostromo Live / Direcció: Luis Romero)Els nens desagraïts (Llàtzer Garcia)Ivànov (Àlex Rigola)Fairfly (La Calòrica / Direcció: Israel Solà)L’ànec salvatge (Lluc Castells)Boscos (Pep Barcons)Ricard III (María Araujo)Obabakoak (Sarah Derendinger)L’ànec salvatge (Damien Bazin)Bodas de sangre (Joan Garriga)Tantarantana Teatre (Projecte “El Cicló”)Rebota, rebota y en tu cara explota (TNT/ Antic Teatre / Konvent / Direcció: Agnés Mateus i Quim Tarrida)José y sus Hermanas (Los bancos regalan sandwicheras y chorizos)La nena dels pardals (Teatre al Detall. Direcció Joan Maria Segura)Los bancos regalan sandwicheras y chorizos (José y sus Hermanas. Direcció Sílvia Ferrando)Bach (Mal Pelo/ Creació i direcció: María Muñoz)The Great Tamer (Direcció: Dimitris Papaioannou)Federica Porello (Bach /María Muñoz/Mal Pelo)Junyi Sun (Dancing with Frogs / Sol Picó)La Fiesta (Israel Galván)Perra de nadie (Creació i interpretació: Marta Carrasco)*Menció especial als 5 anys del Cicle Maldà en Dansa, per difondre la dansa i els joves creadors i intèrprets.*Menció pòstuma al fotògraf de dansa Josep Aznar i a la realitzadora Núria Font.Espera (Circ "eia")

