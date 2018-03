15 d'abril, gran manifestació contra la repressió

El concepte de "front comú" verbalitzat pel president del Parlament, Roger Torrent, s'obre pas. Ho fa a nivell social i intenta fer-ho també a nivell polític, malgrat les dificultats perquè acabi cristal·litzant a les institucions. Amb nou líders independentistes a la presó, Carles Puigdemont detingut a Alemanya sis dirigents més exiliats , entitats i sindicats es conjuren per traçar una acció conjunta per defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania, que consideren vulnerats per part de l'Estat. Amb aquesta vocació s'ha presentat aquest dimarts la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que han convocat una "gran manifestació" el 15 d'abril a les 11 del matí al Passeig de Gràcia de Barcelona per mostrar el rebuig de la societat catalana als empresonaments dels dirigents independentistes.D'aquest moviment en formen part des dels dos principals sindicats, UGT i CCOO, fins a les grans entitats independentistes, com l'ANC i Òmnium. Demanen recuperar l'"esperit" de l'Assemblea de Catalunya i la transversalitat que es va visualitzar a la manifestació del 10 de juliol del 2010 en contra de la sentència de l'Estatut. L'objectiu, recullen en el manifest, és donar una "resposta unitària" en defensa de les institucions, els drets fonamentals i el "dret del poble català a decidir els seu futur". El diàleg, asseguren, tant a dins de Catalunya com amb l'Estat ha de ser la via per afrontar aquest moment de "retrocés" en drets i llibertats."No necessitem judicis i sentències, sinó acords polítics", ha defensat el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, durant la presentació de la plataforma. Ros ha explicat que divendres va estar amb Dolors Bassa instants abans que fos enviada pel jutge Pablo Llarena a la presó. "Estava ferma, serena i valenta. Així hem d'estar tots", ha dit. El seu homòleg de CCOO, Javier Pachecho, ha afegit la necessitat de "construir solucions diferents" per resoldre el conflicte polític català. Més enllà de les diferències ideològiques, ha apuntat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, calen "espais amplis i transversals" que facin de dic de contenció de la vulneració de drets i que fomentin el diàleg. "S'està posant en perill la democràcia i la convivència", ha denunciat el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, que ha subratllat que s'arromangaran per preservar el caràcter "pacífic" de totes les mobilitzacions.Del nucli impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència en formen part un total d'11 entitats. A més dels sindicats i les entitats independentistes, l'integren col·lectius com la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Unió de Pagesos, l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global i Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Pretenen passar de ser "un espai reactiu" a un "espai constructiu", i per això més enllà de la manifestació del 15 d'abril impulsaran un cicle de xerrades sobre qüestions com l'amenaça a la llibertat d'expressió i la necessitat de resoldre el conflicte català per la via política.En el manifest de presentació, l'Espai Democràcia i Convivència també es compromet a traçar respostes "coordinades" davant qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals. "No descartem cap forma de mobilització i de resposta de país", asseguren.

