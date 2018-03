VÍDEO «Un home de pau i coratge»: el Govern legítim reivindica Puigdemont

L'oficina del Govern legítim, establerta a Brussel·les, ha difós aquest dimarts un vídeo en el qual reivindica Carles Puigdemont com un "home de pau i coratge". El document reprodueix fragments de discursos de Puigdemont dels últims mesos en els quals destaca el compromís del sobiranisme amb la no-violència.Aquest vídeo arriba l'endemà que un jutge alemany decidís mantenir el president a l'exili a la presó de Neumünster . La fiscalia va assenyalar que hi ha risc de fuga en el sentit que Puigdemont podria tornar cap a Bèlgica, on es dirigia quan el van detenir.

