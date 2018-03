«Der Spiegel» demana l'asil per a Puigdemont

Els euroordres han servit ben poc en tots aquests anys per a parar el terrorisme islámic, el propagar-se de les máfies, europees i no, per a parar el tráfic de droga o de persones, etc etc

Peró, mira per on, Alemanya, la gran Alemanya, l'ha fet servir ipso facto quan s'ha tractat d'agafar el enemic numero u del seu amic espanyol. No sembla una mica sospitos? Jo sento olor de socarrim.

I també tota la estratégia judicial, creieu que se l'han pensada només els del gobierno o han estat aconsellats i dirigits a distáncia? A la UE no podien acceptar la violéncia bruta del primer moment, pero la violéncia judicial si. Aixi poden tenir l'excusa de la "legalitat" i no posar-se amb l'ordinament judicial d'Espanya. I treure's el problema del damunt.

I encara anem esperant alguna cosa de part de la UE....