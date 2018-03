L'ONU admet la demanda de Puigdemont per vulneració dels seus drets polítics

L'ONU ha admès a tràmit la demanda del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per protegir els seus drets polítics. El comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, amb seu a Ginebra, ha acceptat la petició presentada per l'advocada internacional de Puigdemont, Rachel Lindon, que denunciava la vulneració dels seus drets a presentar-se a càrrecs públics -article 25 del Conveni de Drets Civils i Polítics, el seu dret a l'associació política -article 22- i el seu dret a l'expressió política pacífica -article 19-. Una còpia de l'admissió a tràmit ja ha estat enviada a l'estat espanyol.L'ONU ha acceptat la petició, similar a la presentada pels advocats de Jordi Sànchez, però a diferència del que va fer en el cas de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Comitè de Drets Humans no ha aplicat per ara mesures cautelars a Espanya. Això és així perquè, en el cas del líder de Junts per Calunya (JxCat), no es van demanar. Ara, l'ONU ha escrit al govern espanyol perquè respongui sobre el cas de Puigdemont en un termini màxim de sis mesos.A més, el comitè de Drets Humans ha demanat a l'advocada del president que indiqui "quin tipus de remeis" vol exigir a l'Estat en cas que es conclogui que hi ha hagut una violació dels drets de Puigdemont. La demanda, de 37 pàgines, fa un repàs de tots els esdeveniments que han portat fins a la declaració de la independència i conté una explicació detallada de la judicialització del procés que ha portat a tenir, en aquests moments, fins a nou presos polítics a l'Estat.L'advocada sosté que Espanya és "culpable" de violar les obligacions vinculades als tractats internacionals a "a través de l'acumulativa imposició de restriccions desproporcionades i injustificades". "Encara que no ha estat condemnat per cap crim ni se li han retirat els drets polítics en un tribunal, el dret de Puigdemont a la participació política, a l'expressió política i a l'associació política s'han vulnerat per un període indeterminat de temps", sosté la demanda, que fa constar l'objecció política a la independència per part de l'Estat i voluntat de "sofocar" la dissidència.El text fa un repàs de tots els esdeveniments dels últims mesos, recorda que Puigdemont va fer una crida al diàleg després de les eleccions del 21-D i constata que el PP va perdre la meitat dels vots en aquestes eleccions.Aquesta admissió se suma a l'alerta que la setmana passada va fer l'òrgan internacional demanant a l'Estat que garanteixi aquests drets polítics al número 2 de Junts de Catalunya, Jordi Sànchez . A més, l'expresident de l'ANC va mostrar ahir la seva voluntat de tornar-se a presentar a la investidura per ser president de la Generalitat , sempre i quan el màxim dirigent del Parlament, Roger Torrent, el torni a proposar. El sobiranisme debat aquests dies quin camí seguir després de l'empresonament de Jordi Turull i la detenció de Puigdemont, que ha implicat un cert retorn a l'escenari del 21-D La defensa de Sànchez avisava que, si l'Estat no garanteix els drets polítics del número dos de Junts per Catalunya (JxCat) després de la imposició de mesures cautelars per part de les Nacions Unides divendres passat, estarà incorrent en una "violació" del dret internacional. L'advocat alemany encarregat de la defensa, Nico Krisch, va recalcar que les mesures cautelars imposades per l'ONU no són gaire freqüents en països de l'Europa Occidental. "Espanya té l'ocasió de demostrar que compleix amb la llei i que no és hipòcrita", va manifestar Krisch en roda de premsa a Barcelona.

