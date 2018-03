Lluís Puig: «El president estava disposat a cedir l'acta de diputat per fer Govern»

Carles Puigdemont "estava disposat a cedir l'acta de diputat en pro de fer govern". Així ho ha confirmat el conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, en una entrevista a El món a Rac1 , on ha valorat la situació política catalana després de la detenció del president a Alemanya i dels nous empresonaments dictats pel jutge Pablo Llarena.Sobre "la via" que cal seguir a partir d'ara -formar un govern autonòmic, investir Puigdemont o anar a eleccions-, Puig s'ha mostrat partidari de formar Govern tot i que ha recordat que "fer un govern autonòmic pensant que la gent sortirà de la presó es una mentida".Inicialmentha encapçalat aquesta notícia amb un títol amb una interpretació que anava més enllà de la conversa entre el conseller i el periodista i que, a continuació, reproduïm íntegrament.: Quina via seria la de Lluís Puig?: Fer un govern autonòmic pensant que la gent sortirà de la presó és una mentida, és fals. L'escarni que volen les persones que porten el tema judicial és tan elevat que estem convençuts que fer un govern autonòmic és allargar durant molts anys la presó als que ja hi són. És evident que des de Catalunya ens cal recuperar la Generalitat com hem recuperat el Parlament però no a qualsevol preu. Tenim molt clar que des de Bèlgica, si aconseguim aquesta llibertat i superar aquestes peticions d'extradició, podrem treballar i fer allò que les lleis espanyoles no ens deixen fer. La combinació de les dues, més l'actitud cívica, pacífica i mobilitzada permanentment de la societat civil són els tres eixos que ens han de fer anar endavant.: La combinació de les dues...: De les tres. Societat civil, institucions a Catalunya i d'aquest inici de, alguns li han dit Consell de la República, és igual, el nom que sigui, per poder fer acció política internacional en favor de Catalunya i per establir diàleg amb Espanya i canviar coses. No tot s'acaba en blanc o negre, hem de pensar en aquests blocs de treball conjunt. Replegar-nos per no fer res és condemnar els nostres companys empresonats a dècades de presó.: A efectes pràctics com seria aquest govern?: Uf, si jo ho sabés.: Vostè investiria Carles Puigdemont?El jutge que hi ha al centre de Castella diu que avui o demà retirarà la credencial del diputat Puigdemont i del diputat Comín. Si això és així, no cal que especulem. Sols pot ser president o presidenta de la Generalitat alguna dels 135 persones que tinguin l'acta de diputat. Des del 21-D estem demanant que es respecti el resultat de les eleccions i des d'aleshores no han fet altra cosa que torpedejar pas a pas tot el que s'ha anat fent per aplicar un govern que sigui el fruit d'aquell resultat. Reconeixent els perdedors que han perdut i que no poden formar govern. Tal com deia "El perro del Hortelano" ni comen ni dejan comer. El govern espanyol i la justícia espanyola està fent això no deixant que el resultat del 21-D s'apliqui. Per tant si avui o demà el conseller Comín i el president Puigdemont no tenen l'acta de diputat serà la tercera vegada que estan malmetent els drets polítics dels ciutadans quan acaba d'haver per primera vegada a la història unes mesures cautelars de l'ONU de defensa dels drets polítics, en aquest cas sobre Jordi Sànchez, però aplicable i extrapolable als 135 diputats del Parlament de Catalunya. Sempre ens critiquen, però no veuen que tota batalla que es guanya per la democràcia beneficia als 135 diputats i això no és diu gaire però és així de clar.: Pel que està dient, interpreto que abans Govern que anar a eleccions?Sí, però no és perquè ho digui jo. El president Puigdemont i el conseller Comín van dir-ho, que si feia falta abans d'anar a eleccions ja cedirien l'acta. Això va córrer per la premsa i es va filtrar. Doncs sí, això que es va filtrar era veritat: el president estava disposat fins i tot a renunciar a la seva acta de diputat en pro de fer Govern i d'evitar anar a eleccions. Si la feina bruta la fan els tribunals, són més afegitons que anem afegint per anar a la ONU i a la justícia europea. Si Espanya no hi ha manera que escolti totes les peticions de diàleg, només es podrà guanyar a les instàncies internacionals.

