FOTOS Els CDR tornen a l'acció: tallen l'AP-7 a l'Empordà, l'N-340 a Alcanar i punts de Barcelona

Tall de carretera a Hostalets de Llers. Foto: Martí Albesa

El tall provoca retencions. Foto: Martí Albesa

Fortes retencions a l'AP-7. Foto: Martí Albesa

Tall de carretera a Hostalets de Llers. Foto: Martí Albesa

Aquest dilluns al vespre els canals de comunicació interns dels comitès treien fum. Roba negra, gorro negre, armilla reflectant groga, calçat esportiu, mocador i frontal. Aquests eren alguns dels elements de la llista d'"imprescindibles" per a una nova acció que ha tornat a posar els CDR al capdavant de l'organització revolucionària de l'independentisme i ha tornat a materialitzar aquella consigna tan repetida de "els carrers seran sempre nostres". Aquest dilluns al vespre els canals de comunicació interns dels comitès treien fum. Roba negra, gorro negre, armilla reflectant groga, calçat esportiu, mocador i frontal. Aquests eren alguns dels elements de la llista d'"imprescindibles" per a una nova acció que ha tornat a posar els CDR al capdavant de l'organització revolucionària de l'independentisme i ha tornat a materialitzar aquella consigna tan repetida de "els carrers seran sempre nostres".



Tall de carretera a Hostalets de Llers. Foto: Marti Albesa

L'independentisme civil, que podia semblar adormit, ha tornat a alçar-se per rebutjar la repressió de l'Estat. Els darrers empresonaments dels líders independentistes i la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya han agitat el carrer des de diumenge i, aquesta matinada, amb la discreció organitzativa que els caracteritza, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han portat la indignació col·lectiva un pas més enllà.Aquests comitès tenen la intenció de prendre algunes de les principals carreteres de la xarxa viaria, en una acció que es podria allargar un mínim de 24 hores. Entre aquestes hi hauria les principals entrades del país. De moment, un miler de persones han tallat l'AP-7 a Hostalets de Llers, a l'Empordà, a pocs quilòmetres de la Jonquera, pocs minuts abans de dos quarts de 7 del matí i en ambdós sentits de la marxa. Els manifestants ja han col·locat tendes de campanya a la via i pretén allargar la mobilització.En aquest punt ja hi ha retencions quilomètriques. Els vehicles es desvien per la sortida 2, els que van en sentit sud, i per la 4, els que ho fan en sentit nord. Podeu consultar l'estat de les carreteres en directe, aquí. Mentrestant, l'Avinguda Diagonal ha quedat reoberta al voltant de dos quarts de nou del matí un cop finalitzada la protesta organitzada pels CDR. La protesta s'ha allargat al voltant d'una hora i ha afectat un dels principals accessos de Barcelona en plena hora punta. Segons els organitzadors, el tall ha estat simbòlic i per traslladar el seu suport al de l'AP-7, a l'Alt Empordà. Mentre ha durat la protesta, els vehicles han pogut circular pels laterals, però la dotzena de línies de bus de TMB que passaven per la zona s'han vist afectades.D'altra banda, els CDR també han tallat el trànsit al Passeig Fabra i Puig, amb Meridiana i ha afectat cinc línies del bus urbà. En aquest cas, la incidència es manté.Un altre dels talls s'ha produït a Alcanar, al Montsià, quan al voltant de quarts de 9 del matí, diverses persones han tallat l'N-340.La mobilització pretén mostrar la protesta pel darrer embat judicial dirigit des de Madrid, que s'ha traduït en l'empresonament -de nou- de mig Govern i el setge contra el president de la Generalitat i la resta de líders sobiranistes exiliats.Amb una pressió judicial menys asfixiant que a l'ANC i Òmnium, els CDR s'han obert pas com a protagonistes de l'acció directa . Els comitès treballen per portar a terme un full de ruta propi. De protegir el referèndum va passar, a partir de l'1-O, a la protecció de la República i la lluita per la seva implementació.Des d'aleshores, i tenint en compte el xoc que va suposar la convocatòria del 21-D, els CDR s'han anat activant amb més o menys intensitat mentre treballaven per apuntalar una mínima coordinació a escala nacional. Fins ara, que han decidit passar a l'ofensiva per liderar la mobilització.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)