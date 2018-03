Puigdemont ja va detectar fa dos mesos un localitzador al cotxe de Bèlgica

La furgoneta que va traslladar Puigdemont a la presó Foto: ACN

Un localitzador en el cotxe i una dotzena d'agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per investigar, seguir i, finalment, detenir Carles Puigdemont . Així va ser el desplegament dels investigadors espanyols per enxampar el president de la Generalitat de Catalunya aquest diumenge, poc després que travessés la frontera alemanya des de Dinamarca.Després de la seva detenció, es va coneixent més detalls del dispositiu que el CNI i la Policia Nacional espanyola van desplegar per seguir el president català. Ara fa dos mesos, tal com explica La Vanguardia , el mosso que acompanyava Puigdemont va detectar un localitzador al cotxe amb el qual es desplaçava per Bèlgica i ho va denunciar a les autoritats.Segons apunta El Periódico, citant fonts pròximes a la investigació, el cotxe amb el qual Puigdemont creuava Europa des de Finlàndia per tornar cap a Brussel·les duia un localitzador instal·lat. Dotze agents del CNI ja van vigilar el cap de l'executiu català exiliat en el seu camí cap a Hèlsinki.Aquests agents, tal com relata el mateix mitjà, haurien estat rellevats per investigadors de la Comissaria General d'Informació, que van controlada el viatge de tornada de Puigdemont a partir de la informació que transmetia el geolocalitzador. El CNI defensa que l'actuació s'ajusta a la llei.

