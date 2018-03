El jutge alemany constata risc de fuga de Puigdemont a Bèlgica

La interlocutòria del jutge alemany del tribunal de primera instància on ha declarat Carles Puigdemont aquest dilluns constata un "risc de fuga" del president a l'exili i per això dictamina que continuï a la presó. Segons el jutge, tenint en compte que Puigdemont té residència a Brussel·les i que allà podria tenir un procés "més favorable", el líder de JxCat té "incentius" per intentar sortir d'Alemanya. A més, el magistrat ha recordat que Puigdemont va ser interceptat mentre estava en "trànsit" direcció a Bèlgica.El document del jutge, però, aclareix que no entra en el fons de l'ordre europea de detenció, que haurà d'avaluar el tribunal superior de Schleswig-Holstein, el land alemany on el van detenir. "El jutjat de primera instància no té competències per decidir sol sobre una extradició, sinó només per assegurar-se que des d'un primer moment l'extradició és clarament inconsistent o bé si s'ha detingut la persona equivocada", afirma el magistrat en un comunicat distribuït per l'audiència provincial de Kiel.A més, explica que el tribunal superior, amb seu a Schleswig, tindrà la potestat d'atendre "peticions d'alliberament", però sempre i quan vinguin "exclusivament" de la fiscalia general del mateix 'land'.Carles Puigdemont seguirà en presó provisional després que així decidís el tribunal d'instrucció de la localitat de Neusmünter, on va declarar ahir durant tres hores. Aquesta ha estat la primera instància judicial que ha hagut d'afrontar el president de la Generalitat, que aquest diumenge va ser detingut a Alemanya, quan entrava al país des de Dinamarca.Puigdemont, doncs, continuarà sota custòdia policial a la presó de forma preventiva fins que es resolgui la seva entrega en virtut de l'euroordre emesa des d'Espanya pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Aquest tràmit podria allargar-se entre deu i 60 dies.Després del tribunal de primera instància, li tocarà el torn al Tribunal Superior d'Schleswig-Holstein, a Schleswig, que haurà d'analitzar la documentació d'Espanya sobre el cas per veure si l'extradició està justificada i si l'entrega a les autoritats espanyoles és admissible legalment. A continuació, en cas que no hi hagi cap impediment legal per a una extradició, la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig serà la que tindrà l'última paraula sobre l'entrega del polític català a Espanya.

