Dura acusació de Vidal-Quadras contra Elsa Artadi

Inés Arrimadas le reprocha a Elsa Artadi que no la salude. Inés ha de tomar conciencia de que hace tiempo que Artadi y el resto de golpistas la ven como un enemigo a liquidar mediante la violencia. No se ha de preocupar por las buenas formas, ha de concentrarse en defenderse. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) March 26, 2018

L'exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras ha carregat amb duresa contra la portaveu de Junts per Catalunya Elsa Artadi a partir d'unes paraules d'Inés Arrimadas al ple de dijous. La líder de Ciutadans va lamentar que ja no la saluden pels passadissos del Parlament i ho va atribuir a la "fractura social" que ha provocat, al seu parer, el procés català.Vidal-Quadras ha agafat aquestes paraules per assegurar que Artadi i la resta de "colpistes" ja fa tems que veuen Arrimadas "com un enemic a liquidar mitjançant la violència". "No s'ha de preocupar per les bones formes, ha de concentrar-se en defensar-se", ha reblat l'exdirigent del PP i Vox.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)