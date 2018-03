Contundent crida de Jordi Sànchez després de la detenció de Puigdemont

El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez Foto: ACN

Jordi Sànchez, diputat de Junts per Catalunya (JxCat) ha fet una crida a la no-violència. "No hi ha justificació per cap aldarull, ni moral ni política", assegura Sánchez en un text manuscrit. I afegeix: "I a totes aquelles persones que creguin que la seva indignació i dolor no els permet abraçar el compromís amb la no-violència, m'atreveixo a demanar-los que no es manifestin, que es quedin al marge de les mobilitzacions ciutadanes".Ho escriu després dels fets de diumenge al vespre davant de les delegacions del govern espanyol, com a protesta per la detenció de Carles Puigdemont. Uns fets que creu que han "tapat parcialment" la mobilització que va convocar l'ANC. Tot plegat "és molt més útil al relat que algú vol imposar", assegura la carta. "No us allunyeu de la no-violència i del civisme que ens han fet tan forts; no conduïu el vostre dolor cap a actes que justifiquen el relat de la repressió; no canalitzeu la vostra indignació cap a actes estèrils; no hi ha primavera possible darrere les flames de cap contenidor", insisteix.El document, que ha fet públic l'ANC, Sànchez insisteix que "ningú es pot autojustificar" dels actes incívics en base "el dolor pels empresonaments ni per la indignació política" arran de les decisions del Suprem. "Entenc i comparteixo el dolor i la indignació, però [...] us puc ben assegurar que el vostre dolor no és més que el meu, el de la resta d'empresonaments i el dels nostres familiars", escriu qui va postular-se per assumir la presidència.En aquest sentit i en una metàfora, Sànchez afirma que l'"arbre de la llibertat no florirà si es rega amb amenaces i insults cap a jutges i adversaris polítics". De fet, el diputat de JxCat, empresonat a Soto del Real, considera que la seva causa –"ens ha portat a la presó i a l'exili"- només es pot defensar "dignament amb una insubornable adhesió a la no-violència". "L'odi no forma part del nostre bagatge cívic i republicà", rebla Sànchez en un document de tres pàgines.

