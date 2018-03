Centenars de valencians reclamen la llibertat dels presos davant la delegació del govern espanyol

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns davant la delegació del govern espanyol a València en mobilitzacions organitzades en protesta pels recents empresonaments de dirigents independentistes per part del Tribunal Suprem i per la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont. Amb el lema "Solidaritat amb Catalunya. En defensa de la democràcia" i "Ara, democràcia" la plataforma pel Dret a Decidir, Intersindical Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, entre altres entitats, s'ha concentrat cridant consignes demanant la llibertat dels presos polítics, en favor de la democràcia i en solidaritat amb Catalunya.També davant la seu del govern espanyol al País Valencià, el col·lectius Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, entre altres organitzacions de l'esquerra independentista, s'han concentrat amb el lema 'Cremem la injustícia. Desobeïm l'Estat'.Durant el seu transcurs de la concentració alguns manifestants que estaven ubicats darrere de la pancarta de l'esquerra independentista han cremat fotografies del rei Felip VI, del president espanyol Mariano Rajoy i del jutge del Suprem, Pablo Llarena, entre crits a favor dels Països Catalans i contra la premsa espanyola, acusant-la de "manipuladora".L'estaca, Els Segadors o El cant de la Muixeranga han estat algunes de les cançons i himnes que han corejat els manifestants, acompanyats d'una colla musical. En un moment de la manifestació una coral de joves provinent d'Igualada (Anoia) ha interpretat algunes cançons com 'El cant dels ocells'.Durant la concentració el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Antoni Infante, ha explicat als mitjans que les entitats, col·lectius i persones a títol individual havien improvisat una concentració després de la detenció de Puigdemont a Alemanya.Infante ha dit que els concentrats estaven davant la delegació del govern espanyol "per defensar la llibertat i la democràcia i que els problemes polítics nomes poden tenir solució a nivell polític, per defensar la mes amplia llibertat d'expressió i contra de tots tipus de repressió".El portaveu de la plataforma ha remarcat que el País Valencià ha de ser un espai de "llibertat, democràcia i participació" i ha afegit que volia llençar un missatge al govern espanyol reclamant "solució política als problemes polítics" i que no pot "amagar-se darrere les togues del jutges".Així mateix, ha dit que el poble català "no està sol perquè la seva defensa per la llibertat i la democràcia té també ressò al País Valencià". En aquest sentit, ha avançat que "anem a continuar lluitant per la llibertat i la democràcia perquè les persones puguin expressar-ser lliurament i puguem determinar mitjançant la votació i l'exercici pacífic de la democràcia com volem autogestionar-nos, viure i conviure".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)