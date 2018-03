CCOO, UGT, Pimec i Unió de Pagesos avalen el front comú que impulsa Torrent

Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), reunits aquest dilluns amb Roger Torrent. Foto: Parlament

Torrent, reunit amb el president de la PIMEC, Josep González. Foto: Parlament

Reunió de Torrent amb Antoni Abad i David Garrofé, president i el secretari general de la Cecot. Foto: Parlament

Torrent, reunit amb el coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Caball. Foto: Europa Press

La primera ronda de contactes del president del Parlament, Roger Torrent, amb agents econòmics, per sumar les primeres adhesions al front comú pels drets fonamentals ha permès sumar-hi CCOO, UGT, Pimec i Unió de Pagesos, mentre que Cecot s'ha mostrat favorable als seus objectius, però no ha confirmat la seva presència en aquest òrgan. Els dirigents d'aquestes formacions s'han reunit aquest dilluns amb Torrent al seu despatx.Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han demanat recuperar les institucions catalanes i han remarcat la necessitat de fer-ho d'una manera unitària, juntament amb la resta d'entitats socials, i la voluntat de les seves organitzacions d'ajudar a sumar per a això en aquest primer contacte amb Torrent.Pacheco ha assenyalat el caràcter d'excepcionalitat de la situació actual i ha emplaçat Torrent al fet que prengui la iniciativa en la construcció d'un espai de diàleg conjunt entre partits, sindicats, patronals i altres organitzacions de la societat civil. Per a Pacheco, aquest espai ha de permetre "recuperar els drets polítics i socials" dels catalans i fer les polítiques que aquests necessiten, i renunciar a la unilatelaritat a Catalunya.Per la seva banda, Ros ha demanat que s'impulsi un marc institucional en què tots tinguin cabuda, independentment del que van votar a les passades eleccions, i que aquesta resposta s'assembli a la que es va produir després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Ros ha fet un esment especial a la consellera d'Afers Socials i membre del sindicat que representa, Dolors Bassa, i ha explicat que va parlar amb ella divendres passat, dia en el qual va ingressar a la presó, i que aquesta es va mostrar "ferma, serena i forta", per la qual cosa creu que la ciutadania ha d'estar igual.Al seu torn, el president de Pimec, Josep González, s'ha obert a participar en el front comú per la democràcia com a protesta transversal pels empresonaments de líders sobiranistes i ha explicat que Torrent està elaborant un document en què busca recollir els principis d'aquest front comú i també que prepara noves reunions pròximament. González li ha traslladat la "predisposició" de la seva patronal de subscriure el document i participar en les noves reunions, i ha exposat que també són contraris als empresonament de líders independentistes.Així mateix, ha demanat abordar el conflicte des del diàleg i la política i no des de la "judicialització", i també ha reclamat que Catalunya tingui un Govern al més aviat possible perquè considera que ha d'abordar diversos temes pendents. També ha demanat que el proper Govern sigui factible i no ideal: "Pot ser que fos ideal nomenar persones que avui no poden ser presidents. Lamentant-ho molt i desitjant que aquestes persones surtin de la situació en la qual estan, Catalunya necessita un Govern al més aviat possible". González també ha demanat que la protesta contra els empresonaments no es tradueixi en la convocatòria de vagues generals.Igualment, el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, ha cridat la necessitat que els partits arribin al més aviat possible a un acord que aflori un Govern perquè Catalunya no es quedi al marge del creixement econòmic. "Al món empresarial ens sembla que hi ha molta necessitat que es produeixin diàlegs, negociacions i es pactin acords que possibilitin tenir Govern en un moment en què es respira positivisme econòmic i oportunitats de creixement", ha assegurat, i ha recordat que l'economia catalana està molt internacionalitzada: "Al final competim internacionalment, la resta del món no para i nosaltres ens hem pres unes llicències que hem de reaccionar al més aviat possible".Perquè el creixement econòmic català no es vegi interromput, Abad ha sostingut que "convé més transversalitat i que més partits polítics entenguin" les necessitats del dia a dia dels ciutadans i ha assegurat que han trobat "molta sintonia" per part de Torrent, que s'ha referit al fet que totes les forces polítiques haurien de fer aquest esforç d'aproximació. "La política és la que hauria de liderar les solucions", ha defensat Abad, que ha concretat que Torrent no els ha plantejat la possibilitat de sumar-se a un front comú, cosa que sí que ha fet amb Pimec.Finalment, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha defensat també la necessitat de formar un Govern per "gestionar el país" i resoldre el dia a dia, cosa que ha recalcat que no suposa una renúncia. El dirigent del sindicat de pagesos ha valorat com a positiva la reunió amb Torrent, en la qual ha recalcat la seva defensa de la llibertat i la democràcia.Per al coordinador, s'ha de trobar un ampli consens per a això i ha rebutjat l'empresonament de líders polítics i socials, així com la persecució d'artistes: "Això no és acceptable al segle XXI".

