Sense consensos a la vista

La investidura segueix enredada. Sectors de Junts per Catalunya -bàsicament alguns dels independents afins Carles Puigdemont- se sumen a la CUP i demanen investir de forma efectiva el president, que segueix empresonat a Alemanya i que s'hi pot passar dies fins que es resolgui l'euroordre que en va provocar la detenció el diumenge. I mentrestant, es torna a posar damunt la taula la possibilitat de fer president Jordi Sànchez després del dictamen de l'ONU. El PDECat dona suport a Puigdemont però no demana investir-lo i ERC es mostra encara més freda. Llevat dels anticapitalistes, però, ningú diu com gestionarà l'escenari de desobediència que implicaria escollir-lo al Parlament. I si això implicaria deixar-se la pell per fer efectiva la República. Mentrestant, els CDR tornen a l'acció amb més talls de carretera . Sobre el debat a l'independentisme entorn la investidura us aconsello aquesta crònica d' aquesta opinió deSeguim doncs en un bucle a l'espera que el ple de demà ens aclareixi alguna cosa. El bloqueig ha fet que es miri als "comuns" i fins i tot al PSC. Però per a ells no és pas fàcil establir algun tipus d'acord amb els independentistes, sobre tot en el cas dels socialistes. Miquel Iceta va entregar a Pedro Sánchez i al PSOE el control del partit i està condemnat a seguir formant part del bloc del 155. Ho explica en aquesta crònica

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

El president del Parlament, Roger Torrent, intenta, malgrat les dures crítiques de l'unionisme perquè el veuen extralimitat en les seves funcions, bastir un front democràtic i antirepressiu i ahir va donar els primers passos . En la mateixa línia avui es constitueix i presenta públicament l'Espai Democràcia i Convivència , que han impulsat les entitats sobiranistes i les cíviques, sindicals i veïnals que formaven part de la Taula per la Democràcia i el Pacte pel Referèndum. Amb la convocatòria electoral del 21-D havien passat a un segon pla i ara tornen a dir-hi la seva. Aquesta mena d'iniciatives posen pressió a l'esquerra que ha fet costat al govern espanyol o que, a vegades, ha optat per una posició més neutra.I a Madrid, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, presenta avui al migdia, després de la reunió del consell de ministres, els pressupostos generals de l'Estat de 2018, que arriben amb retard pels efectes polítics de la crisi catalana. Com a gran novetat hi ha una lleu pujada de les pensions (per cert, avui escriu sobre el futur de la paga dels jubilats aquesta opinió ), que ahir es va atribuir Albert Rivera després de tancar un acord amb el PP . Ara els falten els vots del PNB, que no vol saber-ne res fins que es formi Govern a Catalunya i s'aixequi el 155.Alguns catalans cauen sovint en la temptació de menysprear l'Estat, de pensar que la policia i el servei secret espanyol són una colla de troglodites sense capacitat operativa, formació i complicitats a l'exterior. Potser no són els millors del món, però tenen prou capacitat per fer caure Puigdemont en un dels països que més els convenia, Alemanya. I el tenien totalment controlat, a ell i als seus col·laboradors. Ho explicava, com si exhibís un trobeu de caça,, sempre ben connectat amb el Ministeri de l'Interior, a El Confidencial en aquesta informació . Al mateix diari,explicava com funcionen les balises i la geolocalització que van permetre detenir-lo. L'ús de la tècnica i els mitjans policials i d'intel·ligència no equivalen, però, a què l'Estat guanyi la batalla política.La tensió s'ha instal·lat al cos dels Mossos d'Esquadra. Sense direcció política efectiva des de l'aplicació del 155 i amb el comandament policial intervingut pel Ministeri de l'Interior, les seves intervencions en les manifestacions independentistes, on cada cop hi ha més tensió, han generat polèmica. Us ho explicàvem en aquest reportatge d'. Però els sindicats policials no dubten a assenyalar culpables de l'increment de la tensió al carrer., on la CUP hi té una forta implicació. "Això amb l'ANC i Òmnium no passava, tot era més ordenat i contingut", lamenten.Tal dia com avui de l'any 2006 va emetre per primer cop una nova cadena de televisió privada,. Centrada inicialment en l'entreteniment, l'emissora, de tendència més aviat progressista, està ara més centrada en els programes d'actualitat i polítics. Alguns dels més coneguts són Salvados, El Intermedio o les tertúlies polítiques del migdia entre setmana i els dissabte a la nit. A la cadena que dirigeix Antonio García Ferreras se l'ha presentada com a responsable de l'èxit de Podem primer i de Cs després. És dels pocs espais mediàtics a Espanya on el sobiranisme hi té veu, tal com va constatar el CAC . Les dades d'audiència han anat millorat i ara el grup propietari, Atresmedia, que té com a soci de referència Planeta, ha aconseguit un cert equilibri gràcies a la fusió amb Antena 3, que cobreix un altre flanc. Aquí, la primera emissió, amb Emilio Aragón de protagonista El 27 de març de 1952, avui fa 66 anys, naixia al Campell, a la comarca de la Llitera, a la Franja de Ponent,. Després d'estudiar Dret va començar a treballar de comptable en un concessionari de cotxes de segona mà i de professor, però el 1979 ja fa el salt a la política professional, que no va abandonar fins al seu fracàs a les eleccions general del 20 de desembre de 2015. Duran va liderar 34 anys Unió Democràtica, que es va dissoldre davant la impossibilitat de pagar els 22 milions d'euros de deute. De tarannà conservador i autonomista, Duran va coliderar CiU amb Jordi Pujol primer i Artur Mas després. Va mantenir el partit en primera línia, convertint-lo en la nineta dels ulls de l'establishment. Però no va poder enlairar-lo després del trencament amb CDC pel procés. Les urnes el van jubilar però va obtenir algunes tribunes a través de llibres o La Vanguardia, que sempre li va donar suport. Ara agrada més Santi Vila : l'establishment necessita nous mosqueters.

