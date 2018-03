Quin futur judicial li espera ara a Puigdemont a Alemanya?

Comença la partida judicial de Carles Puigdemont, després que se l'hagi detingut i l'estat espanyol hagi demanat a Alemanya la seva extradició . No obstant això, aquesta tot just comença, i havent passat ja una primera nit a la presó de Neumünster, l'última paraula sobre el futur del president de la Generalitat de Catalunya la tindrà la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig (Alemanya).Aquest dilluns, Puigdemont declara davant del tribunal d'instrucció de la localitat a partir de les 15.30 h. Una primera instància en què el jutge haurà de confirmar la seva identitat, analitzar les raons de la seva detenció i dictaminar si el manté sota custòdia policial fins que es resolgui la seva entrega en virtut de l'euroordre emesa des d'Espanya. Aquest tràmit podria demorar-se entre deu i 60 dies, durant els quals seguiria al centre penitenciari. No obstant això, queda oberta encara la possibilitat que el tribunal decideixi posar-lo en llibertat amb o sense mesures cautelars, una situació que "no és normal", segons fonts de la Fiscalia General d'Schleswig.Després del seu pas davant el tribunal de primera instància, li tocarà el torn al Tribunal Superior d'Schleswig-Holstein, a Schleswig, que haurà d'analitzar la documentació d'Espanya sobre el cas per veure si l'extradició està justificada i si l'entrega a les autoritats espanyoles és admissible legalment. A continuació, en cas que no hi hagi cap impediment legal per a una extradició, la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig serà la que tindrà l'última paraula sobre l'entrega del polític català a Espanya.Puigdemont va ser interceptat el matí d'aquest diumenge, després d'ingressar des de Dinamarca a Alemanya per la frontera nord en resposta a una ordre de captura europea activada pel Tribunal Suprem espanyol aquest divendres. L'expresident català està processat per un delicte de rebel·lió agreujada, castigat amb 30 anys de presó.

