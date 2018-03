El parlament alemany abordarà la detenció de Puigdemont

El partit de alemany d'esquerres Die Linke (L'Esquerra) ha demanat aquest dilluns la convocatòria de la Comissió d'Afers Jurídics i de la Comissió d'Afers Exteriors del parlament alemany per abordar la situació de Carles Puigdemont, detingut diumenge en territori germànic. La formació postcomunista va sol·licitar que aquests òrgans es reuneixin el més aviat possible en sengles sessions extraordinàries."Que un tribunal de Schleswig-Holstein decideixi el futur de Catalunya és una broma", ha afirmat el portaveu del grup parlamentari de l'Esquerra, Dietmar Bartsch. "El debat sobre l'estatus de Catalunya és polític, no jurídic, i s'ha de fer a Espanya amb ajuda de la Unió Europea i en cap altre lloc", ha afegit. La Comissió d'Afers Jurídics del Bundestag alemany té entre les seves funcions examinar la legalitat de les lleis en matèria de dret penal i civil, així com en qüestions de dret processal. Per la seva banda, el Comitè d'Afers Exteriors assessora i acompanya al Govern alemany en qüestions de política exterior de caràcter altament sensible.Normalment, aquest òrgan delibera a porta tancada. L'Esquerra exigeix ​​moviments per part dels polítics alemanys, mentre que el Govern d'Angela Merkel de moment ha optat per desvincular-se de l'arrest de Puigdemont al·legant que es tracta d'un assumpte merament jurídic.L'Esquerra té 69 diputats al Parlament, format per 709 escons. El Govern de Gran Coalició de Merkel compta amb el suport de conservadors i socialdemòcrates, que sumen 399 escons. La principal formació de l'oposició és la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD, 92 escons), seguida dels liberal-demòcrates (80 escons).

