La Fiscalia de Brussel·les no veu risc de fuga de Comín, Serret i Puig

La Fiscalia de Brussel·les no demanarà la detenció de Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, exiliats a la capital de Bèlgica. A través d'un comunicat, el ministeri detalla que no veu risc de fuga i assegura que, ara per ara, descarta seguir i controlar "activament" els seus moviments.Els advocats dels polítics catalans s'han posat en contacte amb la Fiscalia i li han tramès que estan a disposició de la justícia belga, arran de la nova euroordre de detenció sol·licitada divendres passat pel jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena . De moment, doncs, la policia belga no activarà cap dispositiu de cerca i captura contra els membres de l'executiu català."Ja que no hi ha un risc manifest de fuga, a la senyora Serret i als senyors Comín i Puig no se'ls busca activament". Ras i curt. Així s'ha expressat el Ministeri Públic. El text assegura que cap dels consellers destituïts pel 155 ha estat interrogar per un jutge d'instrucció. No tanca, però, la porta a què ho facin en un "futur pròxim".La Fiscalia opta per demanar més informació a Espanya, tot i que no detalla exactament quina, i assenyala que el nou procediment és ara diferent en relació amb la primera petició de detenció, la qual el mateix Llarena va acabar retirant

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)