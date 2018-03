VÍDEOS Els Mossos desallotgen els manifestants de l'AP-7 a Figueres

Una pena com esta Catalunya per culpa dels politics. Fins i tot el Parlament de Catalunya.

He perdut molts amics, m'he discutit amb familiars i lo pitjor hem perdut clients a la empresa per culpa de tot el process. Molt lamentable la feina que han fet el politics. Jo no puc saltarme les lleis quan en posan una multa o sancio, impostos tinc que pagarlos tots encara que no estigui d'acord.

Lo que nosaltres no podem els politics si que poden fer? Crec que a Catalunya fa 10 anys estaban molt be tots els ciudadans amb llibertats i cap problema amb les llengues, educacio, etcc i desde que va començar el process tot lo que ens ha costat aixecar durant 70 anys s'esta anant a la merda per culpa dels politics. Franco deian que va prohibir el catala, pero ara estan fent el mateix els CDR volen perseguir el castella, que no us doneu compte que aixi no podem viure tots junts??? una pena tot plegat!!