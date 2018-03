La plaça de Joan Carles I es resisteix a desaparèixer del mapa de Barcelona

El plànol municipal amb la plaça de Joan Carles I aquest març. Font: Ajuntament de Barcelona

El nom de Joan Carles I a Google Maps a mitjans de març. Font: Google Maps

Els noms de plaça de la República i de Llucmajor convivien Foto: Google Maps

La plaça de la Hispanitat al plànol de Barcelona fa uns dies. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'escut borbònic es manté malgrat el canvi de denominació de la plaça. Foto: Adrià Costa

Relació tensa entre Colau i els borbons Les relacions entre el govern d'Ada Colau i la monarquia passen per un moment complex. A més de la decisió de l'alcaldessa de plantar Felip VI al besamanos del sopar del Mobile World Congress (MWC) i la revisió del nomenclàtor relacionat amb els borbons, ara rebutja penjar el retrat del monarca al saló de plens malgrat la sentència judicial que l'obliga a fer-ho. L'equip de Colau ha recorregut argumentant que la simbologia del consistori l'ha de decidir el ple. El govern municipal va retirar el bust de Joan Carles I del saló de plens el juliol de 2015, pocs mesos després d'iniciar el seu mandat, i va argumentar que ja no era el cap de l'Estat, ja que va abdicar l'any anterior, però no ho va substituir per un retrat de Felip VI.

Els esforços d'Ada Colau per revisar el nomenclàtor de Barcelona no sempre queden plasmats en el mapa. Ja fa gairebé un any que l'Ajuntament va eliminar la plaça de Joan Carles I , a la intersecció entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, i la va rebatejar amb el nom popular de Cinc d'Oros. Malgrat això, el nom del monarca seguia apareixent a mitjans de març en dos dels mapes digitals més populars a l'hora de moure's per la capital catalana: Google Maps Desplaçar-se per Barcelona amb aquestes eines tenia sorpresa fins fa uns dies: a Google Maps es mantenia la denominació de plaça de Joan Carles I allà on es creuen la Diagonal i el passeig de Gràcia, i només fent un zoom, coexistia amb la de Cinc d'Oros. Però el plànol de l'Ajuntament encara estava menys actualitzat, i és que ni tan sols apareixia la denominació vigent: només la dedicava al rei emèrit. Això sí, en tots dos casos també es podia fer la cerca de la plaça de Cinc d'Oros, i situava correctament en l'indret.El cas de la plaça dedicada a Joan Carles I no era l'únic.va comprovar que com a mínim en altres dos indrets amb el nom canviat en aquest mandat s'ha produït la mateixa circumstància. És el cas de la plaça de la República, a Nou Barris, i que antigament es denominava de Llucmajor . També el de la plaça de Pablo Neruda, allà on es troben la Diagonal i el carrer Aragó. Aquest nom ja existia, però ara denomina una superfície més gran de la ciutat des que s'ha eliminat el nom de la plaça de la Hispanitat . En els mapes també es mantenia aquesta denominació.L'explicació per entendre els motius pels quals s'han mantingut els vells qualificatius en els mapes és "estrictament tècnic", indiquen fonts municipals, que agreguen que ja està resolt. El plànol web de l'Ajuntament s'actualitza quinzenalment, i a mitjans de març es va detectar que, en la darrera càrrega, un fitxer que s'havia corromput es va substituir per un backup que no estava actualitzat. A Google Maps també indiquen que han fet una actualització.En les dues eines ja només apareixen els noms vigents: plaça Cinc d'Oros, de la República i de Pablo Neruda. Tot i això, encara es pot buscar per les denominacions antigues, que porten al lloc que els corresponia. Al Google Maps, però, posar Joan Carles I al cercador pot dur directament a l'avinguda que porta el nom del rei emèrit a la ciutat veïna de l'Hospitalet de Llobregat. En tot cas, i malgrat el canvi de denominació de la plaça barcelonina que homenatjava el rei, a l'obelisc que hi ha al centre encara hi ha l'escut borbònic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)