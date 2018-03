Una quinzena de sindicats de l'Estat reclamen l'alliberament dels presos polítics

⚙️Sindicats dels Països Catalans, Galícia, Astúries, País Basc, Canàries i Andalusia se solidaritzen amb el poble de Catalunya i demanen:



🎗#LlibertatPresosPolitic i retorn exiliats.

🚫 Fí del 155 i restitució institucions.

✌️Respecte a la voluntat popular de l’1O i 21D. pic.twitter.com/xc3kAbycNe — Intersindical-CSC 🎗 (@I_CSC) 26 de març de 2018

Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), reunits aquest dilluns amb Roger Torrent. Foto: Parlament

Sindicats d'arreu de l'Estat s'han solidaritzat aquest dilluns amb la situació dels presos polítics i els exiliats i n'han reclamat l'alliberament i el retorn, així com han denunciat la repressió de l'Estat. En un comunicat, critiquen que "s'està perseguint als i les dirigents de Catalunya pel simple fet d'expressar lliurement les seves idees i en les seus de les institucions polítiques constituïdes democràticament, conforme a la legalitat i la legitimitat que els ha donat el poble català, sense que en cap moment cometessin cap delicte de sedició o rebel·lió",En un text subscrit per ELA, LAB i Steilas (Euskal Herria), CIG i CUT (Galícia), Intersindical-CSC, IAC i COS (Catalunya), Intersindical Valenciana, STEI (Illes Balears), CSI (Astúries), CUT (Aragó), Intersindical Canària, SAT (Andalusia), els sindicats lamenten l'"autèntica excepcionalitat política per les actuacions anti-democràtiques de l'Estat" que recorden "èpoques que, tot i que són per tots i totes conegudes, no deixen de restar gravetat a la situació". Entre els signants, ELA i LAB són els principals sindicats bascos, mentre que CIG és el primer sindicat a Galícia.Entre els fets denunciat, s'hi citen els empresonaments, exilis, la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont, l'article 155 o la repressió durant l'1-O, uns "fets d'extrema gravetat" i que demostren que "ja fa massa temps que la maquinària repressiva de l'estat espanyol ha anat massa lluny". "Ens sentim també amenaçats i amenaçades, per aquesta insistència de l'estat espanyol de recórrer a la repressió en múltiples formes: embargaments, processos, presó o exili", insisteixen.Així mateix, asseveren que "l'única violència" que denuncien "és la policial i judicial que està exercint l'estat espanyol, una violència impròpia d'un estat mínimament democràtic" que evidencia la "manca de voluntat del govern espanyol per buscar una via de diàleg i consens que doni resposta a les reivindicacions expressades per les institucions catalanes". Consideren, per tant, que "no era cert" que, com afirmava l'Estat, "per vies pacífiques i democràtiques totes les idees i projectes eren defensables".Per tot això, exigeixen "la llibertat de totes les persones empresonades, el retorn de les persones exiliades, la supressió de l'aplicació de l'article 155 i la restitució plena de les institucions catalanes", així com que "es respecti la voluntat popular exercida pel poble de Catalunya el referèndum de l'1-O i les eleccions del 21-D".Per altra banda, la Intersindical-CSC -convocant de les vagues del 3 d'octubre i del 8 de novembre, pendent de judici per aquesta última- ha emplaçat CCOO i UGT a "establir un marc de resposta conjunta des dels centres de treball a la greu situació que pateix el nostre país" per respondre a nivell laboral als "esdeveniments polítics, socials i laborals que està vivint Catalunya". Per això, crida els grans sindicats a reunir-se per buscar vies d'actuació conjunta.Aquesta trobada hauria de servir per abordar, segons un comunicat del sindicat, "la preocupant situació del sistema de pensions, l’empobriment de la classe treballadora o la suspensió de l'autogovern del país i les conseqüències que l'aplicació de l'article 155 comporta". La reunió hauria de ser d'urgència, segons la Intersindical-CSC, ja que "la importància de l’actual moment històric fa necessari treballar amb amplitud de mires i trenar el màxim de forces per a respondre adequadament al què la majoria de la classe treballadora catalana reclama".Al seu torn, CCOO i UGT s'han reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, per explorar el front comú pels drets fonamentals i la democràcia , així com formen part del comitè impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència , que es presenta aquest dimarts i que pretén defensar els drets civils, les llibertats i la cohesió social, junt a entitats socials i veïnals.

