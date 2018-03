Un operatiu de pel·lícula: així se les va empescar el CNI per detenir Puigdemont

18:33 L'operatiu del CNI per detenir Carles Puigdemont: localitzador en el cotxe i una dotzena d'agents. El Centre Nacional d'Intel·ligència va seguir de prop el president de la Generalitat fins a trobar el moment oportú per enxampar-lo.

17:58 Santamaría vol que el Parlament debati sobre el «sectarisme» de TV3. La vicepresidenta del govern espanyol defensa un ple «en profunditat» a la cambra catalana.

17:43 ​Una quinzena de diputats finlandesos reclamen que no s'extradeixi Carles Puigdemont a Espanya. Denuncien que l'euroordre contra el president català a l'exili és "política" i demanen que la UE garanteixi "el diàleg" per resoldre la crisi actual.



17:37 La defensa de Sànchez avisa que l'Estat «violarà» el dret internacional si no li garanteix els drets. Nico Kirsch, advocat de l'equip del número dos de Junts per Catalunya, i Jordi Pina ja han traslladat la petició de les mesures cautelars de l'ONU al Tribunal Suprem. Informa Oriol March.

17:35 ÚLTIMA HORA Sànchez valora tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat. El número dos de Junts per Catalunya volia deixar l'acta, però les mesures cautelars de les Nacions Unides per tal que l'Estat li garanteixi els drets polítics l'han fet canviar de posició. Ho explica Oriol March.

17:22 ÚLTIMA HORA El Parlament celebrarà dimecres el ple per defensar els drets dels presos. Els independentistes demanaran la llibertat "immediata" dels empresonats. El PSC defensarà un projecte de "reconciliació nacional" àmpliament compartit i Ciutadans vol que la cambra voti la dimissió de Torrent. Ho expliquen Roger Tugas i Sara González.

16:42 L'SNP reclamarà al Consell d'Europa que protegeixi «els drets a l'opinió política» de Ponsatí. Una diputada del Partit Nacional Escocès denunciarà el cas de les euroordres contra polítics catalans en una reunió aquesta setmana a Estrasburg.

16:40 El PSC porta al Consell de Garanties la llei per una investidura a distància. El grup parlamentari socialista demana un dictamen clar sobre la modificació de la Llei de Presidència impulsada per Junts per Catalunya.

16:36 El Síndic investigarà si els Mossos van usar pilotes de goma i si hi havia agents sense identificació. Rafael Ribó obre la investigació després de rebre diverses queixes per l'actuació policial.

16:34 La Fiscalia investiga una tuitaire per insultar i amenaçar Llarena i la seva esposa. La dona va publicar el nom de la parella del magistrat i va dir que "no podran anar pel carrer a partir d'ara".

16:12 Ciutadans també ha registrat una proposta de resolució en la qual demana la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, per exercir les seves funcions "de manera arbitrària i tendenciosa" a favor dels partits independentistes. Segons el grup d'Inés Arrimadas, Torrent està generant "divisió" en la societat catalana.

16:11 El PSC registra una proposta de resolució pròpia en la qual reivindica la "necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana". Els socialistes reclamen que s'estableixi "un marc de diàleg" entre les forces polítiques i socials catalanes per "trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual", un procés que consideren necessari per a una "reconciliació nacional" a través de projectes "àmpliament compartits per la societat catalana".

15:39 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, passa a disposició judicial. Tot just acaba de començar la seva compareixènça davant el tribunal d'instrucció de Neumünster.

15:18 Ralph Döpper ha deixat clara també la independència de la justícia alemanya: "El ministeri de Justícia no influeix en la nostra decisió per res. El tribunal prendrà una decisió pròpia".

15:15 Ralph Döpper, el fiscal alemany que porta el cas Puigdemont, ha explicat a TV3 que si el jutge no el deixa en llibertat, a mitjanit començarà el compte enrere dels 60 dies fins que es pugui produir l'extradició.

15:11 La detenció de Puigdemont fa tornar l'independentisme a la casella del 21-D. Junts per Catalunya i la CUP es proposen investir-lo "de veritat" al Parlament, malgrat els recels que això desperta en sectors del PDECat i en ERC. Per Oriol March.

14:57 Brussel·les diu ara que és "inapropiat" comparar Espanya amb Turquia arran de la detenció de Carles Puigdemont. Un portaveu de la Comissió Europea evita parlar sobre la situació del president català a l'exili i diu que la posició comunitària sobre Catalunya "no ha canviat".



14:46 VÍDEO «Prou silencis»: així exigeix l'ANC a Europa que «desperti» davant la repressió. L'entitat sobiranista denuncia amb contundència la "vulneració de drets" per part de l'Estat.

14:43 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, passarà a disposició judicial i compareixerà davant el jutge a Alemanya a les 15:30 hores.

14:43 El líder del PDECat a Barcelona, Xavier ​Trias, reclama a Ada Colau que encapçali una delegació a Alemanya en suport de Carles Puigdemont. El també exalcalde reclama a la primera edil de la capital catalana que doni "un suport clar i contundent" al president català a l'exili.

14:38 Iceta avalaria un govern de concentració però el PSOE es nega al front comú. El líder del PSC precisa que "tot el que està passant és conseqüència de l'error monumental de vulnerar la legalitat i de la incapacitat de la política de resoldre el problema".

14:34 Els secretaris generals d'UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, es reuniran aquesta tarda, a les 17h, amb el president del Parlament, Roger Torrent, per abordar el front ampli per la democràcia i els drets fonamentals.

14:09 La Fiscalia alemanya veu «improbable» una decisió sobre l'extradició de Puigdemont aquesta setmana. La decisió es pot allargar uns 60 dies o «més temps».

14:06 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre les protestes en suport a Carles Puigdemont: "No sé on estava el moviment pacífic que deien que no anava contra ningú".

13:57 ​L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, considera que "el més lògic" és que el jutge alemany descarti la presó provisional entre "avui i demà". Afirma que la detenció a Alemanya "complica" el cas des del punt de vista "logístic", però no hauria de comportar diferències "de fons" amb Bèlgica.



13:52 ERC no es mulla amb la investidura de Puigdemont i crida a blindar els drets de tots els electes. Sabrià reclama un front comú similar al del "No a la guerra" o contra l'11-M perquè "estan en perill els fonaments de l'estat de dret" i crida a evitar imatges com les dels aldarulls amb els Mossos. Informa Roger Tugas.

13:50 Santamaría avisa Puigdemont: «Ningú pot burlar-se infinitament de la justícia». La vicepresidenta del govern espanyol diu que Torrent s'"extralimita" en les seves funcions perquè la seva obligació és proposar un candidat viable per a la investidura.

13:49 ÚLTIMA HORA Ciutadans demana la dimissió de Roger Torrent. Inés Arrimadas anuncia que el seu grup demanarà empara al Tribunal Constitucional per l'actuació del president del Parlament. Per Sara González i Gerard Fageda.

13:49 El PP avisa els líders independentistes que acabaran com els etarres. Informa Gerard Fageda.

13:41 La CUP denuncia la «violència policial» dels Mossos aquest diumenge i demana la dimissió d'Enric Millo.



13:38 Els juristes es concentren a les portes dels jutjats per reclamar l'alliberament «immediat» dels presos polítics.

Concentració als jutjats de Vic. Foto: Adrià Costa

13:34 El grup del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït "les escenes de violència policial" durant la manifestació posterior a la detenció de Carles Puigdemont per les ordres de delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i del mateix executiu. "Les escenes de violència policial només s'expliquen per les ordres rebudes pel govern del 155", ha subratllat el regidor Jordi Martí.

13:32 Després de les protestes de divendres i diumenge al vespre a la capital catalana, "la imatge de la ciutat no ha quedat malmesa", segons el regidor de Turisme de Barcelona, Agustí Colom. Per la seva banda, el president del consorci de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, ha assegurat que fins al matí d'aquest dilluns no s'ha produït "cap anul·lació turística" i per això confia que aquesta Setmana Santa es desenvoluparà amb "normalitat".

13:31 ​La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la detenció de Carles Puigdemont és "una bona notícia" i l'avisa que "ningú pot burlar-se infinitament de la justícia". També diu que Roger Torrent s'"extralimita" en les seves funcions perquè la seva obligació és proposar un candidat viable per a la investidura.



13:15 JxCat, ERC i la CUP reclamen un ple urgent per protegir els drets dels presos. Els independentistes volen que en la sessió es debati l'informe del Síndic de Greuges sobre les càrregues policials de l'1-O. Informa Sara González.

13:11 La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, insisteix que el PSC no donarà suport a cap candidat independentista. "Que ningú ens busqui allà", assegura.

13:07 El Centre de defensa dels drets humans Irídia critica que els Mossos hagin donat cops de porra al cap d'alguns manifestants i la conducció "temerària" d'algunes furgonetes, i no descarta emprendre accions legals contra els agents que van agredir periodistes.

12:59 El president de Cs, Albert Rivera, ha celebrat la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i ha criticat les mobilitzacions que es van viure a Catalunya després que fos arrestat. "El nacionalisme és el que vam veure ahir als carrers de Barcelona, odi i enfrontament", ha manifestat Rivera. També ha dit que cal "prendre's seriosament l'amenaça del nacionalisme" si no es vol viure en una "inestabilitat permanent".

12:53 El govern alemany, sobre l'arrest de Carles Puigdemont: "S'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol". El portaveu de l'executiu de Merkel, Steffen Seibert, afirma que l'arrest no interferirà en les relacions bilaterals amb Espanya.



12:41 El PP reclama a l'independentisme que "renunciï a la kale borroka" i denuncia la "batasunització" del procés.

12:29 ÚLTIMA HORA La vista de Puigdemont no serà fins a la tarda, segons la fiscalia alemanya, i la detenció s'allarga fins a mitjanit.