Els «comuns» descarten entrar a un Govern de concentració si el lidera JxCat

Elisenda Alamany, en una roda de premsa recent Foto: ACN

Els "comuns" no se senten cridats a integrar un Govern ampli que faci front a la vulneració de drets civils i polítics mentre els acords existents impliquin que la presidència ha de ser per a JxCat. "Si el que es vol és arrossegar grans majories àmplies, plurals i diverses, el lideratge de JxCat ho obstaculitza", ha asseverat aquest dilluns la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.Sigui com sigui la dirigent dels "comuns" afirma que "ara mateix la millor manera de respondre a aquesta vulneració de drets passa per fer un Govern" i, per això, més enllà de la sessió convocada aquest dimecres, "el ple que tothom espera és el de la conformació d'un Govern i la responsabilitat la tenen JxCat i ERC". Així, malgrat que independentistes i "comuns" previsiblement coincidiran en el front comú impulsat pel president del Parlament, Roger Torrent , i tot apunta que es donaran suport mutu en les resolucions respectives el dimecres , això no té perquè traduir-se en un executiu que els agrupi.S'ha referit, en aquest sentit, a la proposta de Govern de concentració avalada pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta , i ha ironitzat que, "al cap de pocs minuts, la desacreditació des de Madrid és cada cop més ràpida". I és que el PSOE ha sortit a negar aquesta opció al cap de poca estona que parlés el líder dels socialistes catalans.Així, Alamany ha apuntat que veu amb "bons ulls qualsevol proposta que suposi una solució al bloqueig", la qual cosa pot passar, com va proposar dissabte el líder dels "comuns", Xavier Domènech , per un "front antirrepressiu que passi des de la CUP fins, com a mínim, el PSC i, en l'àmbit social, des d'Òmnium a CCOO". Ara bé, pel que fa al Govern efectiu, ha recordat que, "fins ara, sorgia d'un pacte entre JxCat i ERC, pel qual el president era de JxCat, i que busca el suport extern de la CUP", una opció que descarta integrar Catalunya en Comú.Tot i això, la seva portaveu ha obert la porta a parlar si l'independentisme admet que "aquest pacte no s'havia d'haver produït mai i estan disposats a obrir l'escenari per obrir majories àmplies, plurals i diverses" per fer "passes endavant i irreversibles". Tot i això, no creu que això passi, ja que ha recordat que la portaveu del grup de JxCat, Elsa Artadi, ho ha rebutjat aquest mateix dilluns, igual com el fins ara portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que també ha defensat un Govern netament republicà

