Santamaría vol que el Parlament debati sobre el «sectarisme» de TV3

Soraya Sáenz de Santamaría, aquest divendres Foto: La Moncloa

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dilluns que la detenció del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, és una "bona notícia" que evidencia que les institucions "funcionen". A més, ha subratllat que "ningú pot infinitament seguir burlant-se de la justícia".

"Crec que als demòcrates que confiem en l'estat de dret ens tranquil·litza veure que les institucions funcionen i que en aquest país, que és Espanya, tots som iguals davant la llei i ningú pot infinitament seguir burlant-se de la justícia", ha declarat Santamaría en el Palau de la Moncloa, després de presidir la Comissió de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.Mentre les forces independentistes han engegat la maquinària per celebrar un ple aquest dimecres per defensar els drets dels presos i exiliats, la mà dreta de Mariano Rajoy ha defensat fer una jornada plenària però, en aquest cas, sobre el "sectarisme" de TV3. Exigeix fer-lo "en profunditat" i anima els grups parlamentaris a fer aquesta sol·licitud a Torrent per tornar a reunir-se a l'hemicicle.Santamaría admès que han viscut aquests dies amb "molta atenció i molta intensitat" davant els esdeveniments que s'estaven produint a Catalunya; de fet, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha estat en contacte tant amb el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, com amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han indicat fonts de la Moncloa.La vicepresidenta del Govern central ha fet una crida al respecte a la justícia i els cossos de seguretat de l'Estat perquè "el respecte democràtic es demostra caminant" i, a parer seu, "poc poden parlar de democràcia" els que no respecten l'imperi de la llei o les decisions judicials. "Demano a tots que respectin els drets i les opinions del conjunt. La resta és sectarisme antidemocràtic", ha exclamat.Després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi demanat un "front comú" amb partits, organitzacions socials i societat civil a Catalunya per "salvar la democràcia", Sáenz de Santamaría ha afirmat que s'"extralimita en les seves funcions". "Se li oblida que és el president del Parlament i que la primera funció que té i està incomplint és proposar un candidat viable a Catalunya. La resta és adorn", ha ressaltat.El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha mostrat crític davant les mobilitzacions que s'han viscut en les darreres hores a Catalunya, ha assegurat que han tingut "un caràcter de major violència" i que els Mossos han hagut de fer "un ús proporcionat de la força per evitar incidents més importants". Ha aprofitat, doncs, per carregar contra l'independentisme i els que han defensat que és una causa pacífica."No sé on estava el moviment pacífic que deien que no anava contra ningú, les proves estan en el que ha passat en els darrers dies", ha manifestat. A més, ha defensat que la detenció de Puigdemont és "fruit de l'aplicació i funcionament de l'Estat de dret a Espanya i pels mecanismes de cooperació judicial dins la UE".També ha assegurat que els Mossos obriran expedient a "desenes" d'implicats en els aldarulls i ha tornat a negar que hi hagi presos polítics. "A Espanya fa temps que no existeixen presos polítics, des del 1978 que va ser la que ens vam donar a tots", ha valorat. També ha avançat que donaran ordres als Mossos per extremar la protecció de "determinades institucions" a Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)