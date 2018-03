​Una quinzena de diputats finlandesos reclamen que no s'extradeixi Puigdemont

Una quinzena de diputats del Parlament de Finlàndia han reclamat aquest dilluns que Alemanya no extradeixi a Espanya el president català a l'exili, Carles Puigdemont . En un comunicat, els parlamentaris asseguren que l'euroordre contra Puigdemont és "política" i adverteixen que el líder de JxCat "fa front a dècades a la presó" si és retornat a l'Estat."El processament per rebel·lió contra l'expresident Puigdemont no és raonable i hi ha preocupació perquè no rebi un judici just a Espanya", asseguren els diputats, de sis partits diferents com el partit de centre, els verds, l'aliança d'esquerres, el partit popular, els cristianodemòcrates o el Finns Party."La Unió Europea ha d'actuar per defensar els drets polítics dels seus ciutadans i afavorir una solució democràtica i pacífica a la situació catalana", diuen els diputats finesos. A més, també demanen l'alliberament "dels presos tancats per raons polítiques a Espanya". Carles Puigdemont va ser dijous i divendres passat a Finlàndia , on precisament es va entrevistar amb diversos diputats al parlament

