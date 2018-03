Sànchez valora tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat

Jordi Sànchez, número dos de Junts per Catalunya (JxCat), es replanteja el futur polític després de les mesures cautelars que les Nacions Unides van decidir imposar per tal de garantir els seus drets polítics. Jordi Pina, advocat de Sànchez, ha assegurat que el seu client es "replanteja" la renúncia a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Pina va parlar amb ell dissabte a Soto del Real i va aparèixer aquesta possibilitat, així com també la de no renunciar a l'acta de diputat, com va anunciar dimarts passat.Sànchez va ser designat candidat després del pas al costat de Carles Puigdemont, però va renunciar la setmana passada per facilitar la formació d'un Govern a Catalunya. "Si Roger Torrent no considera idoni que torni a ser proposat per ser investit, no ho serà", ha recalcat Pina, que ha indicat que mantindrà l'acta de diputat. "Ell està a disposició dels diputats per si hi hagués un replantejament" sobre la candidatura a la presidència, ha puntualitzat després el seu advocat."Ell em trasllada que està a disposició del que digui el el seu grup. Si el seu grup diu que és el possible nou candidat, Sànchez no té cap problema, no hi posarà cap problema", ha matisat Pina cap al final de la roda de premsa, davant les preguntes sobre la hipotètica nova candidatura de l'expresident de l'ANC a la Generalitat.Aquest canvi de posicionament arriba en un moment en què la detenció de Puigdemont a Alemanya l'ha tornat a propulsar, en sectors de l'independentisme , com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'alternativa a Sànchez va ser Jordi Turull , que no va obtenir el suport de la cambra en primera instància i no es va poder presentar a la segona votació arran de l'empresonament després de ser processat per rebel·lió.La defensa de Jordi Sànchez avisa que, si l'Estat no garanteix els drets polítics del número dos de Junts per Catalunya (JxCat) després de la imposició de mesures cautelars per part del comitè de Drets Humans de les Nacions Unides divendres passat, estarà incorrent en una "violació" del dret internacional. En aquests termes s'ha expressat Nico Kirsch, advocat de l'equip internacional de defensa, en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona acompanyat de Jordi Pina, també advocat de Sànchez.Kirsch ha recalcat que les mesures cautelars imposades per l'ONU no són gaire freqüents en països de l'Europa Occidental. "Espanya té l'ocasió de demostrar que compleix amb la llei i que no és hipòcrita", ha manifestat l'advocat. L'equip de Sànchez ja ha presentat l'escrit sobre la decisió de les Nacions Unides davant del jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ja l'ha processat per rebel·lió.

