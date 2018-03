La defensa de Sànchez avisa que l'Estat «violarà» el dret internacional si no li garanteix els drets

La defensa de Jordi Sànchez avisa que, si l'Estat no garanteix els drets polítics del número dos de Junts per Catalunya (JxCat) després de la imposició de mesures cautelars per part del comitè de Drets Humans de les Nacions Unides divendres passat, estarà incorrent en una "violació" del dret internacional. En aquests termes s'ha expressat Nico Kirsch, advocat de l'equip internacional de defensa, en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona acompanyat de Jordi Pina, també advocat de Sànchez.Kirsch ha recalcat que les mesures cautelars imposades per l'ONU no són gaire freqüents en països de l'Europa Occidental. "Espanya té l'ocasió de demostrar que compleix amb la llei i que no és hipòcrita", ha manifestat l'advocat. L'equip de Sànchez ja ha presentat l'escrit sobre la decisió de les Nacions Unides davant del jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ja l'ha processat per rebel·lió."Si un Estat no compleix les mesures cautelars, és una violació directa del pacte internacional dels drets civils i polítics", ha recalcat Kirsch, que ha indicat que hi ha precedents relacionats amb Rússia i amb Turquia sobre candidats que no s'han pogut presentar les eleccions. La demanda presentada a les Nacions Unides no té res a veure amb la presó preventiva -Sànchez està a Soto del Real des del 16 d'octubre-, sinó que es va presentar davant la impossibilitat d'assistir a la investidura.

