Ja hi ha data i hora del ple urgent per defensar els drets dels presos polítics

El Parlament celebrarà el dimecres a partir de les 10h el ple per defensar els drets de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, els tres dirigents presos que han vist frustrades fins ara les seves candidatures a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, ERC i la CUP han demanat que es convoqués aquesta sessió amb caràcter d'urgència després de l'empresonament dels líders independentistes i la detenció de Puigdemont aquest cap de setmana.Per això, la mesa i la junta de portaveus s'han reunit de nou aquesta tarda per admetre la petició que han impulsat els grups independentistes i fixar l'ordre del dia. Han registrat conjuntament dues propostes de resolució que se sotmetran a votació al ple. Una d'elles reclama la llibertat "immediata" de tots els dirigents independentistes presos i destaca que cal "garantir" els drets polítics de Puigdemont i de Jordi Turull, així com de la resta d'electes, mentre estiguin empresonats. La proposta també constata que hi ha una majoria per investit Puigdemont, cosa que no vol dir que hi hagi unitat d'acció per impulsar una eventual investidura a distància com demana la CUP, alguns dels dirigents de JxCat i l'ANC.La segona proposta fa referència a Jordi Sànchez, que va ser candidat a la presidència de la Generalitat però que va renunciar a la investidura perquè el Suprem no el va deixar en llibertat. El número dos de JxCat va presentar un recurs al comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que el va admetre a tràmit i que va instar l'Estat a prendre les mesures necessàries per garantir-li els drets polítics. La defensa de Sànchez va anunciar davant del Suprem que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) tenia intenció de deixar l'escó al llarg de les properes setmanes.De la mateixa manera, el ple inclourà el debat de l'informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre, un punt que havia de formar part, inicialment, del ple ordinari que se celebrarà el pròxim 5 d'abril i que ja ha estat fixat aquest dilluns al matí.El PSC també ha registrat una proposta de resolució pròpia en la qual reivindica la "necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba actualment profundament dividida". Els socialistes reclamen que s'estableixi "un marc de diàleg" entre les forces polítiques i socials catalanes per "trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual", un procés que consideren necessari per a una "reconciliació nacional" a través de projectes "àmpliament compartits per la societat catalana". El partit de Miquel Iceta recorda però, que la resposta s'ha de produir dins del marc legal.També amb la vista posada en el ple del dimecres, Ciutadans ha registrat una proposta de resolució en la qual demana la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, per exercir les seves funcions "de manera arbitrària i tendenciosa" a favor dels partits independentistes. Els d'Inés Arrimadas, que han anunciat aquest matí que estan disposats a demanar empara al Tribunal Constitucional, reclamen que es posi fi a la "utilització partidista" del Parlament i acusen Torrent d'estar "dividint" la societat catalana.

