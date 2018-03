​La proposta d'apujar impostos als pisos turístics de Barcelona divideix el sector

Unes turistes fent-se una selfie a plaça Catalunya Foto: Adrià Costa

La proposta de l'associació Barcelona Global d'apujar els impostos als pisos turístics per millorar la relació amb la ciutat ha estat rebuda de manera desigual. L'últim en pronunciar-se ha estat el Gremi d'Hotels de la capital catalana, que s'ha mostrat contrari a introduir un recàrrec a la taxa turística i incrementar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) als apartaments. Apartur, la patronal d'aquests allotjaments amb llicència, tampoc l'avala, mentre que sí que la veuen amb bons ulls l'Ajuntament i la plataforma Airbnb.En un comunicat d'aquest dilluns, els hotelers s'han desmarcat de les propostes de l'associació, que va llançar en el 1st Barcelona Global Summit, i han remarcat que el gremi "no és representat per Barcelona Global". Segons el gremi, han trobat "a faltar un enfocament més realista sobre les problemàtiques que perjudiquen la coexistència amb el turisme" a la capital catalana i han apuntat que el "principal problema que afecta els ciutadans" són els allotjaments il·legals.En relació al recàrrec a la taxa turística, el sector hoteler de Barcelona ha argumentat que "no es pot plantejar un augment d'aquest si actualment es desconeix completament on van destinats els recursos que reben i gestionen els municipis". En aquest sentit, el gremi ha reclamat al consistori que els recursos de la taxa "siguin destinats exclusivament a la promoció turística" i ha demanat que s'impliqui "altres sectors i activitats industrials i econòmiques altament afavorides pel turisme, que tenen marge de col·laboració i actualment no ho estan fent".Pel que fa a la pujada de l'IBI dels pisos turístics, el gremi ha defensat que és una mesura que "actua en contra d'aquells actors que ho fan bé". D'altra banda, el sector hoteler ha lamentat que l'acció de Barcelona Global "ha pogut transmetre una sensació de ruptura en la banda empresarial pel que fa a l'objectiu de lluitar contra la il·legalitat" i ha remarcat que "el sector hoteler es manté ferm i inalterable en aquesta qüestió crucial".L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) també s'ha oposat en els darrers dies a un nou increment d'impostos per als apartaments turístics, i considera un "error" plantejar aquestes pujades. El president d'Apartur, Enrique Alcántara, ha considerat que aquesta "no és la solució" i ha apostat, en canvi, per "aconseguir que tothom pagui impostos". En aquest sentit, Alcántara recorda que "ni els allotjaments il·legals paguen cap tipus d'impostos ni tampoc ho fan els visitants que no pernocten i col·lapsen el centre de la ciutat".El president d'Apartur destaca que l'import de la taxa turística "ja es va triplicar fa onze mesos a Barcelona només als pisos turístics" i assegura que "el compromís ha de ser total i absolut amb el turisme responsable i sostenible". Tot i això, Apartur valora de forma "molt positiva" l'esforç de Barcelona Global en l'organització del Summit, així com moltes de les iniciatives presentades que han de conduir a la ciutat cap a un "millor model de gestió del turisme i a una promoció que permeti atreure visitants de qualitat a la ciutat".El regidor d'Empresa i Turisme, Agustí Colom, veu amb bons ulls les propostes per regular el turisme. En unes declaracions als mitjans durant la jornada de Barcelona Global, va afirmar que l'Ajuntament "rep positivament" les recomanacions dels empresaris i va recordar que algunes de les propostes són idees que el govern d'Ada Colau ja havia llançat, com en el cas de l'increment de la participació del consistori barceloní en la taxa turística. Amb tot, va recordar que aquest impost turístic és competència de la Generalitat i que una eventual modificació de l'IBI depèn de la llei d'hisendes locals d'àmbit estatal.Per la seva banda, Airbnb es va mostrar favorable a apujar l'IBI dels pisos turístics i a introduir un recàrrec a la taxa turística. Des d'Airbnb es considera que els llogaters de pisos turístics "es preocupen molt" per Barcelona i és per això que la firma està "a favor" de treballar amb l'administració "per facilitar que els amfitrions puguin col·laborar financerament amb la seva ciutat". Airbnb va afegir: "Ja hem treballat amb més de 340 governs arreu del món per automatitzar la recaptació de la taxa turística, generant més de 500 milions de dòlars per als governs i les comunitats".

