El jutge manté Puigdemont a la presó mentre es resol l'extradició

Carles Puigdemont seguirà a en presó provisional després que així ho hagi decidit el tribunal d'instrucció de la localitat de Neusmünter, on ha declarat durant tres hores. Aquesta ha estat la primera instància judicial que ha hagut d'afrontar el president de la Generalitat, que aquest diumenge va ser detingut a Alemanya, quan entrava al país des de Dinamarca.Puigdemont, doncs, continuarà sota custòdia policial a la presó, on ja ha passat una primera nit entre reixes, de forma preventiva fins que es resolgui la seva entrega en virtut de l'euroordre emesa des d'Espanya pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Aquest tràmit podria allargar-se entre deu i 60 dies.Després del tribunal de primera instància, li tocarà el torn al Tribunal Superior d'Schleswig-Holstein, a Schleswig, que haurà d'analitzar la documentació d'Espanya sobre el cas per veure si l'extradició està justificada i si l'entrega a les autoritats espanyoles és admissible legalment. A continuació, en cas que no hi hagi cap impediment legal per a una extradició, la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig serà la que tindrà l'última paraula sobre l'entrega del polític català a Espanya.Puigdemont va ser interceptat el matí d'aquest diumenge, després d'ingressar des de Dinamarca a Alemanya per la frontera nord en resposta a una ordre de captura europea activada pel Suprem espanyol aquest divendres, que també afecta Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí . L'expresident català està processat per un delicte de rebel·lió agreujada, castigat amb 30 anys de presó.Una delegació del PDECat i JxCat s'ha desplaçat fins a Neusmünster per donar suport a Puigdemont. Hi han acudit la presidenta del Consell Nacional del PDECat, Mercè Conesa; el responsable de coordinació institucional, Marc Castells, i el diputat de JxCat al Parlament, Quim Torra.

