La reacció de Brussel·les a la detenció de Puigdemont

La Comissió Europea (CE) ha dit aquest dilluns que és "inapropiat" comparar la situació dels drets humans a Espanya i a Turquia. Aquesta ha estat la resposta d'un dels portaveus de la CE Alexander Winterstein, quan una periodista ha preguntat a la CE sobre "quins arguments" utilitzarà el president de la CE, Jean-Claude Juncker, per denunciar la violació de drets humans a Turquia "si un líder electe català està empresonat a Alemanya i altres polítics catalans estan a la presó per organitzar un referèndum".L'executiu comunitari també ha evitat comentar la detenció del president català a l'exili, Carles Puigdemont, a Alemanya . Winterstein ha insistit que la CE "no entrarà a valorar" la situació judicial dels polítics catalans perquè no "comenta" els processos judicials que es porten a terme en els països membres. "No comentem els processos judicials ni aquí ni enlloc", ha dit. Preguntat sobre la detenció del president català i l'empresonament dels consellers, tots ells cessats pel 155, el portaveu comunitari ha assenyalat que es tracta de "casos individuals".Davant la insistència dels periodistes, el portaveu ha insistit que la posició de la CE envers la situació política a Catalunya "no ha canviat" i ha reiterat el suport de Brussel·les a l'ordre constitucional espanyol. "La nostra posició està basada en la relació que la llei europea i la CE té amb l'ordre constitucional dels estats membres", ha dit.El portaveu comunitari també ha evitat valorar si el govern espanyol ha ignorat la crida al diàleg amb el govern català feta des de les institucions europees. Winterstein ha remarcat que Juncker està en contacte amb tots els dirigents europeus, inclòs el president del govern espanyol, però no ha aclarit si s'han produït converses sobre la situació a Catalunya.Preguntat sobre l'ús de les euroordres "per extradir dirigents polítics per rebel·lió", el portaveu de la CE ha assenyalat que es tracta d'un "procediment judicial a través del qual cooperen les autoritats judicials dels països membres de la Unió Europea". Segons Winterstein, "la CE no ha d'entrar a valorar-lo". Tanmateix, alguns periodistes han recordat que es tracta d'un recurs originàriament pensat per extradir persones acusades de terrorisme o de tràfic il·legal de persones.

