Cs demana que es canviïn els senyals de Castelló de la Plana per a incloure-hi el castellà

L'Ajuntament de Castelló de la Plana. Foto: castello.es

El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, al País Valencià, a través del seu portaveu Vicente Vidal, ha presentat una moció per al plenari que se celebrarà aquest dijous en què demanen "actualitzar tota la senyalització de trànsit incloent-hi el castellà per a complir la legislació". Així ho explica el Diari la Veu Segons la formació, l'Ajuntament incompleix la llei "en existir senyalització únicament en valencià" i indiquen que "els veïns que reclamen la nul·litat de les seves multes guanyarien sense cap problema el recurs si al·leguessin que s'incompleix la legislació vigent en la matèria". Així, fan referència encoberta al cas de Bellreguard (la Safor), on un conductor denunciat per aparcar on no es podia va recórrer la multa perquè el senyal només estava en valencià. A més, va presentar una queixa a la Delegació del Govern i al Síndic de Greuges. L'Ajuntament de Bellreguard va rebre el 31 de gener un escrit per part de la Delegació del Govern perquè canviés els rètols dels senyals de trànsit i que també apareixessin en castellà En la moció presentada a Castelló de la Plana, Ciutadans posa com a exemples els municipis d'Esplugues, L'Hospitalet i "Lérida" perquè "han aprovat aquest últim any instal·lar nous senyals de trànsit en castellà i en català" i assegura que, si no estan en castellà, "es produeix una situació d'indefensió".Per tot això, en la seva moció proposen instar l'òrgan municipal competent a fer un inventari de quants són els senyals redactats exclusivament en valencià així com instar l'òrgan municipal competent a "ajustar la senyalització de trànsit a la legislació vigent".El gener, Ciutadans ja va anunciar que presentarien al·legacions a l'ordenança municipal reguladora de la denominació i retolació de vies i espais públics, durant el període de consulta pública prèvia, perquè es mantinguessin les dues llengües cooficials i evitar, així, que l'Ajuntament de Castelló "eliminés el castellà del nom dels carrers". A més, acusaven el govern de voler "imposar el seu radicalisme en tots els racons de la ciutat".

