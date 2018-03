​Trias reclama a Colau que encapçali una delegació a Alemanya en suport de Puigdemont

Xavier Trias i Ada Colau, en una imatge d'arxiu. Foto: Ajuntament de Barcelona

El líder del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha reclamat aquest dilluns a l'alcaldessa, Ada Colau, que el consistori de la capital catalana doni "un suport clar i contundent" al president català a l'exili, Carles Puigdemont, que es troba detingut a Alemanya , i surti en defensa dels drets civils i polítics que s'estan conculcant. Amb una carta, Trias ha proposat a l'alcaldessa que organitzi una delegació municipal, encapçalada per ella mateixa i amb representants dels grups que s'hi vulguin afegir, per traslladar-se a Alemanya a donar suport a Puigdemont com abans possible.En la missiva, li explica que ha tingut coneixement del seu viatge a Itàlia per tal de donar suport a Proactiva Open Arms i demanar l'alliberament immediat del seu vaixell. Trias li expressa en nom seu i del grup del PDECat, que funciona sota la marca de Grup Demòcrata, que li donen "tot el suport a aquest gest", ja que "l'Ajuntament de Barcelona té prou pes institucional a Europa i al món per a implicar-se en la defensa de causes que tots considerem justes".Per aquest motiu, i "a la vista dels esdeveniments de les darreres hores", Trias trasllada a Colau que està convençut que "Barcelona ha de fer sentir una vegada més de forma clara i contundent la seva veu en defensa dels valors democràtics". En la seva opinió, això passa, ara, per expressar novament el nostre suport al President Puigdemont i a la resta de polítics i líders socials que es troben actualment en situació de presó i/o exili". Remarca que cal visualitzar a les institucions "el que és un clam als carrers", on "una àmplia majoria de la ciutadania de Barcelona rebutja la judicialització de la vida política i institucional del país".

Carta de Trias a Colau per donar suport a Puigdemont by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)